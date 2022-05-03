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剛結束又來...彰化某國小班級陷「3+4循環」　衛生局籲快打疫苗

▲▼彰化今天新增本土214例，衛生局長葉彥伯呼籲，僅有2成學童要施打疫苗，希望多打，有打就有保護力。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化今天新增本土214例，衛生局長葉彥伯呼籲，僅有2成學童要施打疫苗，希望多打，有打就有保護力。（圖／彰化縣政府提供，下同）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣政府今天公布新增214例本土案例，縣長王惠美表示，6至11歲兒童已開始接種疫苗，衛生人員安排5月2日到5月20日到校接種莫德納，目前有意願者約有2成，針對有家長臨時抽單要改打BNT一事，衛生局長葉彥伯說，不管是莫德納或是BNT，依目前學童没有任何保護力的情形下，呼籲盡速施打，有打就有保護力。

▲▼彰化今天新增本土214例，衛生局長葉彥伯呼籲，僅有2成學童要施打疫苗，希望多打，有打就有保護力。（圖／彰化縣政府提供）

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縣府表示，莫德納疫苗已在4月29日到貨，安排5月2日到5月20日到學校針對6至11歲學童施打，滿6歲兒童，家長也可持意願書，自行至合約醫療院所預約接種，昨天施打第一天，只有大城鄉潭墘國小10名學生接種，校方持續調查意願，希望更多學生接種。

▲▼彰化今天新增本土214例，衛生局長葉彥伯呼籲，僅有2成學童要施打疫苗，希望多打，有打就有保護力。（圖／彰化縣政府提供）

葉彥伯表示，全縣有6萬多名國小生，目前同意接種莫德納有1萬多人，大約2成，預計5月底前完成接種，有部份家長後來反悔不打莫德納，改成BNT，不管是何種疫苗，雖說是尊重家長的意願，但有打疫苗就有保護力，因為目前學童並没有任何保護力。

葉還說，中央提供國小至高中學生確診者2劑快篩試劑，他建議除了第1劑在確認是密切接觸者使用，第2劑當作備用，除非身體有症狀，否則最好是上學前一天再快篩，確認是陰性再到校，日前就有一間小學的一個班級，所有學生都已在家3+4隔離後到校上課，結果當天該班又有1人確診，導致全班又得再來一次3+4，7天隔離。

他說，不論是學校或是職場，發生3+4後又有人確診，又再來1次3+4的機會會很多，因此他認為只要匡列密切接觸者就好，不然社會成本太高。

目前彰化縣停班停課狀況，暫停實體課程7天 （4所高中7班、5所國中11班、30所國小50班、1所幼兒園全園7天、19所幼兒園20班、1課後照顧中心1班、21家補習班21班）、預防性停課7天（1所國小55班）、預防性停課1天（1所國中1班、5所國中6班）、1所幼兒園（1班）預防性停課2天。

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