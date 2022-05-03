同學N年沒聯絡！突傳訊「可以炸你喜帖嗎」　他看傻：什麼人都有

▲不少人踏進社會後，都會陸續收到朋友的「紅色炸彈」。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者郭卉寧／綜合報導

許多人在踏入社會後，會陸續收到朋友的「紅色炸彈」，但若是被不熟的人炸到，就相當尷尬。一名網友指出，很久沒聯絡的高中同學突然私訊，表明自己即將結婚，並大膽詢問「可以炸你嗎」，讓他十分傻眼，忍不住直呼：「真的什麼人都有！」

原PO在PTT發文表示，雖然已從高中畢業多年，但同學間仍有群組，先前他曾在聊天室轉發商品抽獎訊息，結果不久後就收到一位畢業後幾乎沒聯絡的同學私訊，寫下「謝謝你讓我抽中買一送一，非常感謝」，讓他感到有些莫名其妙，但仍禮貌性的回覆不客氣。

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沒想到才過2天，該名同學又傳來訊息，表示自己即將結婚，並直接詢問：「可以炸你嗎？」讓他頓時傻眼，畢竟兩人已許久未聯絡，連對方住哪、做什麼工作、有沒有男友都不知道，「唯一有連結的，就是我丟了轉發貼文，然後他抽中買一送一券，到底哪來的勇氣講這句話？超扯的炸紅包方式，真的什麼人都有！」

▲網友指出，亂炸喜帖的目的就是要拿紅包錢。（示意圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光後，吸引不少網友回應，「直接說沒空」、「這種騙到紅包就會封鎖你了」、「回不行喔，謝謝你告訴我，祝你幸福啾咪」、「結婚當然請很熟的，為什麼要亂炸」、「亂炸當然就是要拿紅包錢啊，吃定炸你這次，以後直接就消失了」。

另外，也有人分享親身經歷，「新同事進公司不到1個月就丟炸彈，而且是每人送1張，宴客完請婚假和事假（蜜月），銷假回來上班後立刻辭職，這個比較無恥」、「我有遇過整個大學4年講不到10句話的人，寄信給大家調查喜宴出席意願，我沒回信，對方託同公司的同學送喜帖，不過我最後沒理」。