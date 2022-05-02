疫情阻愛！　結婚登記少1萬對、異國婚年減50.1％

▲疫情阻斷人與人之間的連結。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

受新冠肺炎（COVID-19）影響，許多異國情侶受到各國入境限制，被迫分隔兩地談起遠距離戀愛，就連想要完成結婚登記，也可能受重重法律程序阻礙。根據內政部今年3月統計，2020年異國婚姻登記率減少1.1萬人、跌幅50.1%，去年再減2千人、跌幅22.8％；就連國內結婚對數也是每年下降，2020年受疫情影響降至12.2萬對，去年只剩11.5萬對，相較2015年15.4萬對高點減少近4分之1。

根據內政部統計通報，2020年國人與非本國籍者結婚登記人數減少1.1萬人（-50.1%），2021年續減2千人（-22.8%），其中，2021年以東南亞地區配偶2703人（33.10%）最多，大陸地區配偶2067人（占25.31%）次之，另去除大陸、港澳地區配偶，以越南籍1603人居冠，日本籍747人次之，美國籍559人居第3；與2020年比較，非本國籍配偶共減少2414人，又以越南籍減少1289人最多。

值得注意的是，2021年外籍配偶人數中，性比例由2002年的26.7增至2021年61.7，意即男性外籍配偶人數雖少於女性，但與女性之間差距越來越小。

在區域別方面，2021年與國人結婚登記的外籍配偶中，以北部地區4432人（占54.27%）最多，中部地區1782人（占21.82%）居次，南部地區1772人（占21.70%）居第3，東部及金馬地區分別為141人及40人；而異國婚佔地區總結婚對數比率方面，以北部地區8.47%最高，金馬地區7.16%次之，中部地區6.21%居第3，南部及東部地區則分別為5.85%及5.12%。

此外，在總體結婚登記數方面，2021年結婚對數共有11萬4606對，其中不同性別11萬2750對，相同性別1856對，較前年減少5.83%，創近10年來新低，其中雙方均為我國籍者有10萬6439對，占92.87%，一方為外籍與大陸、港澳地區人民者計8167人，占7.13%。

內政部指出，去年結婚率為4.88‰，較2020年減0.28個千分點，另相同性別結婚登記1856對中，男性535對、女性 1321對，以新北市338對、高雄市249對、台中市236對最多。

▼受疫情影響，2020年異國婚姻登記率減跌幅50.1%，2021年跌幅22.8％。（示意圖／桃機提供）