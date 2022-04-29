神秘「兒童不明肝炎」可能病因曝！張文宏示警：應對此早做準備

▲多國爆兒童不明肝炎。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者鄭思楠／綜合報導

歐美近期陸續出現原因不明的嚴重急性兒童肝炎，造成17人需肝臟移植，1人死亡，連鄰近的日本都通報首例，大陸國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏發文示警，不明原因兒童肝炎存在輸入性風險，大陸應對此早做準備。

「華山感染」微信公眾號4月29日發文介紹了英國等地不明原因兒童肝炎的發展情況及其可能病因。張文宏在文中點評說，不明原因肝炎病例每年都有發生，往往指已知肝炎病毒或者已知病因所致的肝損傷，這在兒童中並不罕見。但是此次世衛組織關注的不明原因肝炎具備了聚集性發病的特點，並且發病率超出了往年。這種情況下，考慮有傳染病發生的風險是情理之中。

張文宏表示，目前發現與腺病毒感染存在一定的相關性。但是腺病毒感染是非常普遍的現象，會引起肺炎或者腹瀉，為什麼今年有這麼多病例發生重症肝炎，而且只在兒童中發生呢？目前推測是長時間的新冠隔離，兒童長時間沒有接觸過這種病毒，突然接觸會產生比較嚴重的免疫損傷有關，這種猜測與新發傳染病在疾病爆發的早期往往比較重的現象是一致的。

張文宏認為，「如果是長時間的新冠隔離造成，而不是以前未發現的新病毒所致，則這次不明原因肝炎的後續影響效應會逐漸衰退，但是我們還需要對未知的病原體保持警惕，即便發生這種新發傳染病大流行的概率並不高。此外，隨著認識在不斷加深，目前確診病例的定義也在不斷更新中。」