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全台確診地圖曝！剩2縣市「守百例內」　陳時中：開放基層診所PCR

▲▼全台累計破14萬例。（圖／翻攝自疾管署）

▲全台累計破14萬例，可點圖放大。（圖／翻攝自疾管署）

網搜小組／黃品臻報導

今（3）日國內新增2萬3102例本土個案，共分布於22縣市，根據疾管署「本土病例地理分布」最新數據顯示，現在共有6縣市為深咖啡色，從1月1日統計至今，全台已有14萬7749人染疫。另指揮中心今日宣布，招募基層醫療院所提供PCR採檢服務，目前已有300多家積極響應，5/5會公布合作名單。

今日新增2萬3102例本土病例，全國所有縣市均有病例，分別是新北市8,278例、臺北市4,806例、桃園市3,604例、基隆市1,220例、臺中市1,196例、高雄市818例、臺南市509例、宜蘭縣448例、花蓮縣428例、新竹縣333例、屏東縣292例、雲林縣254例、彰化縣214例、新竹市171例、苗栗縣145例、臺東縣102例、嘉義縣87例、嘉義市79例、南投縣73例、澎湖縣22例、金門縣15例、連江縣8例。

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根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，共有3縣市的累計確診數大於1萬例（見下列紅字）、2縣市小於100例（見下列藍字）。

深咖啡色：有6縣市

基隆市8237例
台北市30550例
新北市54118例
桃園市22858例
台中市6690例
高雄市5087例

次深褐色：有5縣市

新竹縣2026例
屏東縣1586例
台南市2602例
宜蘭縣3140例
花蓮縣3888例

橘色：有5縣市

新竹市1187例
苗栗縣793例
彰化縣1459例
雲林縣1169例
台東縣763例

淡橙色：有5縣市

南投縣504例
嘉義市352例
嘉義縣492例
金門縣101例
澎湖縣98例

淡黃色：有1縣市

連江縣49例

另外，有鑑於大型醫院的篩檢及急診人力緊繃，指揮中心宣布，招募基層醫療院所提供PCR採檢服務，目前已經招募300多家耳鼻喉科診所願意積極響應提供協助。指揮中心指揮官陳時中表示，將在5/5把會診名單公布上網，也請有意願的診所依自我查檢表審查後，提出申請，因為第一線醫師們在疫情上已經相當有經驗，就不用再另外安排地方衛生局進行查核。

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