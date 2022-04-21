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角逐新竹市長提名　鄭宏輝爆：林智堅可能心裡有別人

▲▼鄭宏輝接受網路媒體專訪。（圖／震傳媒提供）

▲鄭宏輝接受網路媒體專訪。（圖／震傳媒提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨備戰年底縣市長選戰，預計本月底啟動新竹市長提名作業。日前宣布爭取提名的行政院顧問鄭宏輝21日接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪時，被主持人黃光芹問及為何新竹市長林智堅沒有給予祝福，之前還想請行政院發言人羅秉成參選？鄭意有所指地說，「可能心裡有別人，但林智堅也沒有說我不好」。

鄭宏輝表示，目前要進行初選的還有新竹市、基隆市，因此他先表達意願爭取提名、參加初選，同被視為潛在人選的新竹市議員李妍慧因接棒民進黨發言人，不會參與公職初選，而新竹市黨部主委陳建名也決定不參加初選，「目前距離投票僅剩7個月，選民們都很著急，其他議員也期待能有隻母雞來帶小雞，所以大家都希望候選人趕快出來」。

黃光芹關注，為什麼林智堅沒有在第一時間祝福鄭宏輝，先前反而想請羅秉成參選？鄭宏輝說，政治工作每天都會有競爭，透過初選以及民調，就是為了要找到一個市民覺得最好的人選，而目前選對會還沒做出決議，所以林智堅才不表態；他說，羅秉成政委確實是優秀人才，在行政院表現也有目共睹，不過羅表示過沒有意願投入選舉，反而比較喜歡從事律師工作。

黃光芹追問，為何林智堅不舉薦鄭宏輝？鄭宏輝僅說，「可能心裡有別人，但林智堅也沒有說我不好」。

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