「光復籃猿制霸全國」看板帥氣登場　林智堅公開雞排地圖

▲光復冠軍看板帥氣登場！市長林智堅公開雞排地圖。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

全市同慶光復高中奪冠，新竹市府發起「光復冠軍，周末吃雞」活動，從市區、香山到南寮，邀集超過30家雞排店發放5千份免費雞排。新竹市長林智堅今公開「光復籃猿 制霸全國」看板，有球員張俊生、陳將双、馮誠恩、王威翔、鄭名斈5人的等身帥氣人型看板，民眾今（17）日起至本周日（20日）到市府大廳打卡拍照，並上傳FB、IG，本周末（19、20日）就可依雞排地圖（https://reurl.cc/RjG0yx）至指定店家兌換。

林智堅市長表示，今起市府大廳設置看板，以「光復籃猿 制霸全國」霸氣字樣為題，印上12位球員場上帥氣身影，有投籃、上籃、運球、練習各種樣貌，還有5位球員、教練陳定杰的等身人型看板，邀請球迷、市民到場拍照打卡，感受光復英雄魅力，也感謝店家熱情響應活動。另，市府大廳也設有留言牆，可在便利貼寫下想對球員、教練說的話。

市府說明，民眾與光復冠軍看板合影後，需Hashtag「#風起猿湧#光復奪冠」，並上傳FB、IG，至雞排地圖上合作店家出示打卡，市府也提醒，市府大廳開放時間為17日起至本周日（20日）早上8時至晚上11時，雞排領取時間則為本周末（19、20日）兩天，每間店數量有限、送完為止。

此外，新竹其他店家也祭出各項優惠，包括火鍋店、飲料店、髮廊店、甜點店等。老店薑母雞19日全天內用外帶優惠，各種雞肉鍋類只要350元，薑母鴨也只要300元；草本茶20日前指定茶類買一送一，到店說出「光復高中HBL總冠軍」即可享有優惠，詳細辦法請逕洽各店家。

除了免費雞排，市府表示，明（18）日晚上7時將於巨城廣場舉辦「英雄之夜」選手見面會，林智堅市長、光復高中籃球隊12位球員與教練團將現身同歡。

市府指出，為慶祝冠軍賽得分59分，現場將限量開放59組民眾排隊合影，合影號碼牌16時30分於會場發放；現場也將送出「冠軍限定英雄海報」，數量有限，送完為止，也將加碼抽獎限量簽名球、簽名海報。