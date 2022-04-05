快訊／新竹市「竹蓮市場」現足跡！確診者連5日中午便當店內用

▲林智堅公布確診者足跡。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布，國內新增216例本土個案，另增65例境外移入。其中，新竹市今日新增8例確診個案，市長林智堅稍早公布防疫報告，以及確診個案足跡，包括便當店、早餐店和竹蓮市場。

林智堅在粉絲專頁發文，指出案號24790、24791、24792、24868、24869、24910、24911、24994，為保母收托確診幼兒延伸案，及關東國小確診學生延伸案。其中，案24911為50多歲女性，平時收托照顧3名未滿5歲幼兒，其中某幼兒家庭有外縣市接觸史，且於3月28日發燒就醫，該名幼兒目前已確診，未有案號，推測為可能感染源。

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另兩位幼兒分別為案24791、案24868，其中案24791於4月3日發燒、快篩陽性，PCR採檢確診，匡列家人篩檢後，媽媽（案24790）及姊姊（案24792）亦確診，目前皆收治於醫院。

▲新竹市確診個案關係圖。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

保母之同住家人亦受匡列，經PCR採檢陽性確診，案號24910（50多歲男性）、24994（20多歲女性）。此外，案24869為4月2日關東國小案24015的同住家人，在居家隔離期間發燒，經PCR採檢後確診。基於防疫考量，新科國中及康橋小學將於4月6日進行全校擴大篩檢，並依防疫守則停課，4月18日（一）恢復上課。

林智堅也貼出確診個案足跡，有確診者於3／28至4／1的中午11:50至12:20分，都在新竹市中華路三段的豐味便當店內用午餐；4／1還有確診者於上午9:00到高翠路的8+8早餐坊外帶早餐；4／2則有確診者於上午10:00到10:30期間，戴口罩至竹蓮市場。