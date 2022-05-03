保護石虎棲地還能賺獎勵金　南投縣生態服務給付開放申請至5月底

▲南投縣生態服務給付即日起至5月31日開放申請，鼓勵民眾一起保護石虎棲地（下同）。（圖／林務局南投林管處提供）

記者高堂堯／南投報導

林務局近年推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，針對石虎等瀕危物種規劃生態服務給付，民眾參與熱烈，今年再度開放申請，針對友善農地、社區巡護、家禽危害通報項目皆提供獎勵金，歡迎南投地區符合資格的民眾或團體向南投縣政府提出申請。

南投林區管理處指出，根據近年相關研究，石虎主要分布於栗、中、投淺山地區，而南投分布熱區主要位於私有地，與人類活動範圍高度重疊，也衍生許多與人之間的衝突；為提升民眾投入石虎棲地保護的意願，於去年起正式推動南投縣生態服務給付計畫，分為3部分：

友善農地部分，只要不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏、毒餌、非友善之防治網，農作物符合農藥安全檢出規範，並參加友善農業課程至少4小時，每公頃核發2萬元獎勵金；若再配合架設自動相機監測，並在3個月內拍攝到石虎出沒，再核發1萬元。

社區巡護部分，由社區團體成立巡守隊，巡守石虎棲地、通報及拆除違法獵具、環境清潔及汙染通報、宣導石虎保育、參與其他保育工作等，每年核發最高6萬元獎勵金；若巡守範圍內架設自動相機拍到石虎影像，再加發5萬元。

家禽危害通報部分，若發現疑似石虎入侵放養家禽場域，在不危害石虎生存下，保留相關事證或拍照，通報縣府勘查確有動物活動或危害事證者，在危害動物未明前即先發放3千元獎勵金，若配合監測並在3個月內拍攝到石虎，再核發1萬元。

南投林管處長李政賢表示，去年南投地區符合請領農地友善獎勵金者共計204.16公頃，更有許多農友、社區夥伴配合架設紅外線自動照相機，並監測到石虎，顯現保育成效，另私有保安林地主維持林相完整或配合政策改正，也能申領棲地維護給付，詳細內容可在南投縣農業局網站（https://www.nantou.gov.tw/big5/index.asp?dptid=376480000AU140000）查詢；南投縣政府提醒，意者即日起至31日可向實施地區公所提出申請。