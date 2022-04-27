超商獨家開賣！「寶可夢6款限量周邊」來了　迷你植栽組超療癒

▲寶可夢迷你植栽共有4款造型搭配3種種子。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

寶可夢迷快看過來！就有超商即日起獨家開賣「6款寶可夢限量周邊」，除了有日本寶可夢中心限定的「皮卡丘卡牌造型玩偶」及「皮卡丘造型吊飾」之外，還有超可愛的「寶可夢迷你植栽組」，精靈寶可夢搭配綠色植物，不管是放在家裡或辦公室都療癒，趕快把握機會收藏。

7-11即日起獨家販售6款寶可夢限量周邊，首先為開放預購的日本寶可夢中心限定「寶可夢皮卡丘卡牌造型玩偶」及「寶可夢皮卡丘造型吊飾」，卡牌造型玩偶可抽換放置不同卡牌，同樣為預購的還有「加敖樂官方收藏箱」，Ga-Olé卡匣多達96張，方便攜帶和收藏。

▲寶可夢皮卡丘卡牌造型玩偶可更換卡牌。



▲加敖樂官方收藏箱的容量很大。



「寶可夢迷你植栽組」即日起於3000間門市實體販售，總共有4款精靈寶可夢分別搭配3種種子，款式隨機出貨，迷你植栽超可愛，門市同步開賣全新「寶可夢集換式卡牌擴充包」以及「冰伊布及葉伊布VATAR卡組」，寶可夢迷一定要收藏。

寶可夢迷也絕對不能錯過「三星Z Flip 3寶可夢限定禮盒」，三星摺疊手機Galaxy Z Flip 3深受消費者歡迎，韓國三星也推出結合寶可夢角色的限定盒裝版本。

▲三星推出寶可夢限定禮盒。（圖／取自三星韓國官網）

根據三星韓國官網的圖片看來，此次盒裝配件包含皮卡丘尾巴吊飾、皮卡丘保護套、寶貝球手機支架、以及其他寶可夢角色的卡片等，不過目前木確定卡片是否有其他用途，推估過去三星的聯名系列，可能會在手機上搭載寶可夢相關主題。而台灣是否會引進呢？三星則表示，上市計畫未定。