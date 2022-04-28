牛奶瓶夜燈爆可愛！「咖波14款限量周邊」來了　大臉豆腐頭有3插槽

▲咖波牛奶瓶留言小夜燈超可愛，5/5起衝超商就能收藏。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

萌寵「貓貓蟲咖波」來了！就有超商將在5月祭出「貓貓蟲咖波」14款限量周邊，以貓貓蟲咖波、狗狗2大經典角色打造居家、外出周邊，粉絲一定要收超可愛的「牛奶瓶夜燈」，夜晚點亮超級夢幻，同步還有「咖波大臉豆腐頭」，一次提供3個USB槽，不管是放在家使用還是帶出門都方便。

7-11首次攜手療癒萌主「貓貓蟲咖波」推出集點送／門市快閃購，共有14款限量周邊，居家系列首推「造型連帽收納毯」，收納後為立體咖波，攤開後可當小蓋毯；「摺疊收納箱」側板內縮即可壓平收納，加蓋設計可當小桌子使用；「無線充電滑鼠墊」具無線充電功能，可邊用電腦邊為手機快速充電，還有「牛奶瓶留言小夜燈」，夜晚點亮超可愛；「造型地墊」為咖波裁型，吸水防滑超實用；還有軟Q紓壓的「咖波懶洋洋絨毛娃娃」，絕對要抱緊處理。

▲造型連帽收納坦毯攤開一樣可以看到咖波。



▲折疊收納箱還可當作小桌子；咖波戴帽子造型地墊超可愛。



外出系列周邊則有「安全帽+束口後背袋組」，分為藍色咖波、咖波狗狗款；「絨毛卡套隨身鏡」則有立體咖波及狗狗2款造型，內附壓克力鏡安全防摔；「三孔USB電源供應器」經典角色化身豆腐頭大臉設計，一次提供3個USB槽，外出攜帶方便，隨時都有咖波陪伴超幸福。

▲安全帽＋束口後背袋組有2個造型。



▲咖波大臉豆腐頭有3個USB槽。



為了能讓粉絲快速收集整套咖波周邊，7-11將在5/5下午3點起至5/6止推出「門市快閃購」活動，消費不限金額，結帳時只要報手機號碼就可直接加購。

「2022澎湖國際海上花火節」正式登場，全家就和澎湖縣政府聯手推出「揪你來澎湖七逃」主題活動，打造一系列防疫應援小物，其中3款花火節特色口罩超欠收，「海龜款」使用代表大海的水藍色底色，搭配可愛悠游的海龜，「仙人掌款」則以百搭大地色系為底，綠色仙人掌自由穿插，而「煙火款」是藏青藍色系結合煙火在海上施放的夜空美景，通通都可愛。

▲澎湖花火節聯名口罩超欠收。（圖／全家提供，下同）

以上3款限定口罩，即日起搶先在澎湖地區門市以滿額加購10元即可獲得1款，每款限量20000片；5/4起開放在「全+1」線上商城購買，每款限量1000包、售完為止。

▲▼海龜、仙人掌口罩超可愛。

▲今年還有最新酒精噴瓶。

除了口罩之外，今年還有全新推出的「酒精噴瓶」，不僅方便攜帶，噴瓶上頭還印了煙火、海龜的雙層圖案設計，療癒破表，即日起於全門市開賣，限量8000個、售完為止。