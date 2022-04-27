「雪糕界愛馬仕」40元開吃！超商獨家3款巧克力冰品　超濃聖代太療癒

▲「Ghana巧克力脆皮雪糕」被網友譽為「雪糕界愛馬仕」。（圖／翻攝龍鳳食品粉專）



記者周姈姈／綜合報導

巧克力控快看過來！就有超商獨家開賣最新「3款巧克力冰品」，其中有1款被網友譽為「雪糕界愛馬仕」，外層是酥脆的巧克力脆皮，咬下就是香濃的巧克力搭配冰淇淋，另外還有超濃郁的巧克力聖代，加了巧克力醬、碎片，每一口都是滿滿的巧克力香，且該3款新品還能享優惠，最便宜40元爽吃。

7-11獨家販售3款巧克力冰品，首推被網友譽為「雪糕界愛馬仕」的「Lotte Ghana巧克力脆皮雪糕」，使用高級可可豆製成，外層還裹上黑巧克力餅乾，一咬下就能立刻品嚐到酥脆的療癒口感，再來散開在嘴中的是Ghana巧克力搭配冰淇淋，還有超濃郁的牛奶香氣，只要花49元就能享受。

「Niseko38%濃情脆皮巧克力雪糕」嚴選北海道乳源製成，濃醇又順口，添加38%可可，帶出苦甜交織的濃郁風味，一樣只要49元就能爽吃，最後則是「森永經典巧克力聖代」，巧克力醬加上巧克力冰淇淋、香草冰淇淋和巧克力碎片，每一口都是甜蜜的巧克力滋味。

▲Niseko38%濃情脆皮巧克力雪糕濃醇又順口，巧克力控一定要吃吃看。（圖／7-11提供，下同）



▲每吃一口森永經典巧克力聖代都是滿滿的巧克力香味。



以上3款新品皆可搭配7-11「冰品博覽會」優惠，即日起至4/28止以及5/4至5/17止，期間購買指定冰品「任選第2件6折」，以單支「Lotte Ghana巧克力脆皮雪糕」或「Niseko38%濃情脆皮巧克力雪糕」來算，搭配折扣後每支約只要40元，趕快把握便宜開吃。

以療癒貓咪造型掀起打卡潮的日本東京起司蛋糕專賣「NEKO NEKO CHEESECAKE」，即日起至5/9首度快閃新竹，並帶來最新大人系「巧克力經典貓」起司蛋糕，嚴選法國頂級巧克力品牌「法芙娜」的80%黑巧克力結合澳洲濃醇起司，最後鋪上布朗尼蛋糕增添口感，每一口都能吃到甜中帶苦的罪惡滋味，每日限量50組。

▲最新巧克力經典貓貓起司蛋糕開吃。（圖／NEKO NEKO CHEESECAKE提供，下同）

現場也同步販售5吋「布里貓起司蛋糕」及4入款「經典貓起司蛋糕」、「彩虹貓」、「MINI貓起司-藍莓」等多種口味選擇，新竹人可別放過。

▲▼現場還有MINI貓起司藍莓口味、5吋布里貓起司蛋糕等多種口味選擇。