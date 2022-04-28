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加1元多1件爽吃！超商「最新異國零食」一次看　法式薄餅咬下爆抹茶

▲▼7-11最新異國零食一次看。（圖／7-11提供）

▲7-11最新「泰國MIX原味／韓式炸雞脆脆條」，限時享加1元多1件優惠。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

近日民眾居家時間增加，宅在家吃零食最舒服了！就有超商一口氣推出最新「9款異國零食」，最讓人懷念的「泰國脆脆條」，現在衝超商就能買到，且還能享限時加1元多1件優惠，如果你喜歡爆餡口感，絕對不能錯過「日本夾心法式薄餅」，挑戰1.5倍最厚夾心，咬下能吃到滿滿的抹茶、白巧克力餡。

7-11即日起開賣來自泰、韓、法、日共9款最新異國零食，首推泰國旅遊必買伴手禮「泰國MIX原味／韓式炸雞脆脆條」，重口味鹹香超過癮，5/4起至5/17還可享「加1元多1件」優惠，相當於每包只要20元，CP值極高。

日本Bourbon有最新「法式薄餅夾心宇治抹茶／白巧克力風味」，挑戰1.5倍最厚夾心，咬下能吃到滿滿的內餡，另一款為「格子狀巧克力風味餅乾」，主打夏天不融化也不會沾手的巧克力餅乾，可品嚐到濃郁巧克力與堅果的香氣；愛吃韓式口味的你一定要試試「炸雞口味餅乾」及「泡菜口味餅乾」。

▲▼7-11最新異國零食一次看。（圖／7-11提供）

▲法式薄餅夾著1.5倍厚夾心，口感超療癒。

▲▼7-11最新異國零食一次看。（圖／7-11提供）

▲「韓國炸雞／泡菜口味餅乾」超級涮嘴。

同步還有法國進口的「Pierre檸檬杏仁／綜合莓果風味奶油餅乾」，以法國諾曼第奶油製成，而吃零食也一定要配個飲料，「韓國YOUUS櫻花氣泡飲」為7-11獨家販售，清爽的氣泡飲越喝越過癮；以上日本、韓國、法國零食新品於5/4起至5/17止可享任選第2件6折。

▲▼7-11最新異國零食一次看。（圖／7-11提供）

▲「法國Pierre檸檬杏仁／綜合莓果風味奶油餅乾」充滿奶油的香甜滋味。

▲▼7-11最新異國零食一次看。（圖／7-11提供）

▲「韓國YOUUS櫻花氣泡飲」清爽解渴。

愛吃甜點的你也一定要吃「必勝客」推出的蛋糕新品，首創「熱的巴斯克熔岩起司蛋糕」，有別於一般冷藏口感，熱熱吃的熔岩起司內餡可是滑順又特別，這次強勢推出全新「伯爵茶香」口味，內餡特別加入「唐寧TWININGS皇家伯爵茶」，讓濃郁起司結合伯爵茶香，口感更加豐富、清爽，即日起全門市就能買到。

▲▼必勝客推「巴斯克熔岩起司蛋糕伯爵茶香」、「韓式甘烹唐揚雞」。（圖／業者提供）

▲必勝客最新「巴斯克熔岩起司蛋糕伯爵茶香」開吃。（圖／必勝客提供，下同）

同步還有全新「韓式甘烹唐揚雞」，使用鮮嫩去骨雞腿肉烤成金黃色模樣，再淋上使用新鮮洋蔥、大蒜、金塔椒等多種辛香料及韓國直輸SING SONG辣椒醬調製成的特製辣醬，每一口都是經典韓味，即日起至6/27限時限量開吃。

▲▼必勝客推「巴斯克熔岩起司蛋糕伯爵茶香」、「韓式甘烹唐揚雞」。（圖／業者提供）

▲巴斯克熔岩起司蛋糕伯爵茶香口味內餡使用了「唐寧TWININGS皇家伯爵茶」。

▲▼必勝客推「巴斯克熔岩起司蛋糕伯爵茶香」、「韓式甘烹唐揚雞」。（圖／業者提供）

▲同步搶吃限量「韓式甘烹唐揚雞」。

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