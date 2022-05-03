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大陸 大陸焦點 特派現場

上海殯儀館員識破「活人被送火化」獲頒2.2萬！受害者家人送錦旗

記者鄭思楠／綜合報導

上海普陀區一家安養院1日安排運送「死亡」的長者時，竟將一名還有氣息的老人被塞進屍袋，企圖送往殯儀館火化。所幸殯儀館人員及時發現，將人送回養老院。上海普陀區民政局與長征福利院相關人員被懲處，發現「遺體」是活人的2名殯儀館員工被通報表揚頒發5千人民幣（約新台幣2.2萬元）獎勵。受害者家人表示將送錦旗給殯儀館感謝。

據寶山區殯儀館發布的通報表揚，「2022年5月1日下午，我館接運部「接陽突擊隊」隊員吳建冲和韓斐2人做好一系列防護措施後將接屍車開往普陀區長征福利院，準備接運一名75歲的女性新冠病毒遺體。」

通報稱，「當接收這具已進行全面消殺、密封和包紮好的『遺體』搬運到車內時，接運員吳建冲同志發覺該『遺體』似乎還有生命跡象，便叫韓斐一起察看，為謹慎起見，兩人二話沒說即刻喚來了該院的工作人員，講明情況後便打開了密封好的接屍袋，吳建冲掀開覆蓋在『遺體』面部的毛巾時，證明了他的判斷是正確的，這具所謂的遺體原來是一個大活人。」

▲▼上海驚爆「恐怖活人裝屍」影瘋傳。（圖／翻攝自微博）

 ▲上海驚爆「恐怖活人裝屍」影瘋傳。（圖／翻攝自微博）

通報進一步寫道，「隨後，福利院工作人員將這位還有生命的老人拉回了福利院。現場的家屬被我館工作人員細緻入微、恪盡職守、尊重生命的工作態度而感激地再三鞠躬致謝，表示疫情過後一定要來館送上錦旗，以表達深深地謝意和感激之情！」

通報強調，「上海市殯葬主管部門對我館接運人員工作高度負責的精神給予高度的評價，他們認為正因為這2位接運員工認真仔細的工作態度和規範、職業化的操作才挽救了老人一命。」

最後通報表示，「為弘揚好作風，傳播正能量，經館部研究決定，對吳建冲、韓斐2人分別予以5000元的獎勵，並號召全館幹部職工要以2位同志為榜樣，學習他們愛崗敬業、按規操作、履職盡責、全心全意為民服務的人本理念和一絲不苟的工作態度，為樹立單位良好的形象和聲譽作出應有的貢獻！」

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