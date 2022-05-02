物資放到臭酸也不發給民眾！上海官方證實：3幹部停職接受調查

記者蔡紹堅／綜合報導

上海封城期間亂象頻傳，竟有居委會將外地捐贈給居民的物資堆放到腐爛，完全未發放。事件曝光之後很快引起公憤，上海市紀委監委已經宣布，免去3名相關幹部的職務，並展開進一步調查。

根據陸媒報導，事件發生在寶山區張廟街道，有民眾4月30日發現居委會的院子內有大量未發放的物資，打開以後看見，裡面有許多蔬菜，但因為放置過久，全都已經腐爛、臭酸。

仔細觀察還能看見，這些物資上面貼著「雲南上海一家親」的字樣，顯然是雲南捐助給上海的物資。

▼民眾在居委會院子發現大量已經放到腐爛的物資。（圖／翻攝微博）



事件曝光後很快引起公憤，上海市紀委監委認定，張廟街道党工委書記施永根、張廟街道泗塘二村振興居委會書記周東紅、主任倪傳悅在負責發放政府保供物資和兄弟省捐贈的食品禮包過程中，組織不力、作風拖遝，對部分物資未及時發放導致腐爛浪費問題負有責任，造成嚴重不良影響，3人均被免職，並接受進一步調查。

另外，先前上海還曾發生多起生活物資「大禮包」以次充好、質量低劣，甚至含有過期產品、變質食物的情況。截至目前，上海市紀檢監察機關已核查保供物資採購發放領域問題線索108條，已黨紀政務立案6人、談話提醒4人、組織處理5人，並對5名街鎮幹部的失職問題通報曝光。