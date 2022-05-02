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上海「白名單企業」復工率達86%　陸工信部：困難是短期、暫時的

▲▼上海封城。（圖／路透社）

▲上海封城超過一個月，影響到許多企業生產。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸多省爆發疫情，導致許多企業停工停產，嚴重影響供應鏈運作。對此，大陸工信部表示，目前重點地區、重點產業的復工步伐加快，上海市第一批666家「白名單企業」復工率已達86.6%，「總體看，困難是短期的、暫時的，工業經濟長期向好的基本面不會改變，平穩發展的總體態勢不會改變。」

大陸工信部副部長辛國斌1日提到，第一季，中國工業保持繼續恢復的勢頭，但3月中下旬以來，出現了一些新情況，面臨新的下行壓力，最突出的困難是外部環境嚴峻複雜、疫情多點散發，導致一些企業停工停產，部分物流運輸不暢，影響產業鏈供應鏈穩定運行。

▲▼上海半封城。（圖／路透社）

辛國斌指出，工信部立即建立重點產業鏈供應鏈企業「白名單」制度，會同相關部門及時推動出台一系列政策，打出保暢穩鏈紓困「組合拳」，4月中旬以來，工業經濟逐步顯現出企穩向好的跡象，4月第二週起，工業用電量連續兩週降幅收窄，手機信令監測的工業集聚區用工指數也出現趨穩回升的勢頭，「總體看，困難是短期的、暫時的，工業經濟長期向好的基本面不會改變，平穩發展的總體態勢不會改變。」

辛國斌說，穩住工業增長，要把暢通產業鏈供應鏈作為首要任務，全力以赴保通保暢，穩定產業鏈大循環。這是當務之急，也是重中之重，落實落細重點產業鏈供應鏈企業「白名單」制度，保障重點企業穩定生產，著力打通一些地方還存在的堵點卡點。

▲▼上海封城。（圖／路透社）

辛國斌還說，針對前一段時間物流不暢的問題，工信部迅速採取行動，向重點地區派出前方工作組，聚焦防疫醫療物資、居民生活必需物資、農業生產重要物資、戰略性新興產業關鍵物資等四個領域建立重點企業「白名單」制度，先後分四批確定1624家重點企業，並指導17個省份建立了地方層面的重點企業「白名單」，搭建了汽車、集成電路（積體電路）、醫療物資等重點產業鏈供應鏈協調平台，確保重點產業鏈運轉順暢。

辛國斌指出，重點地區、重點行業復工復產步伐加快，截至4月28日，上海市首批666家「白名單」企業復工率86.8%，其中汽車製造行業整車及零部件配套企業復工率達77%，集成電路設計、製造、封測等相關企業復工率91%；同時，吉林省重點監測的50家骨幹企業，復工率也達98%。

辛國斌強調，下一步，工信部將從三個方面發力。一是確保重點企業穩定生產，推進各地保通保暢重點企業「白名單」區域互認，協調細化實化服務保障工作。二是確保重點行業穩定運行，集中資源優先保障汽車、裝備製造、集成電路和醫藥等重點行業復工復產。三是確保重點區域產業暢通循環，聚焦長三角、珠三角等重點產業集聚區，採取點對點、一對一、短平快的方式，促進區域協同復工復產。

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