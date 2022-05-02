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大陸 大陸焦點 特派現場

上海安養院「活人裝屍袋」送去火化　苦主被救回現況曝光

記者柯沛辰／綜合報導

上海普陀區一家安養院1日安排運送「死亡」的長者時，竟將一名還有氣息的老人被塞進屍袋，企圖送往殯儀館火化，所幸殯儀館人員及時發現，不禁當場怒斥「還在動，是活的！」將人送回養老院。民政單位已證實確有此事，稍早宣布對相關人等究責，而老人也被轉送到醫院救治，目前生命狀況穩定。

當時附近社區民眾聽聞聲響，紛紛探頭拿手機拍下現場畫面，同聲斥責無良的安養院業者。影片中可見，這名老人被安養院送上殯儀館運屍車，但殯儀館人員一掀開黃布，竟驚見「遺體」還在動，這才察覺老人其實還活著。

殯儀館人員不可置信，再次確認後驚呼「看到了吧！活的！」沒想到安養院人員堅持幫老人蓋上黃布，當場遭殯儀館人員喝止「不要再蓋住他了！」並將這名老人送回院內。

▲▼上海驚爆「恐怖活人裝屍」影瘋傳。（圖／翻攝自微博）

▲安養院人員堅持為老人蓋上黃布，讓殯儀館人員忍無可忍斥責「不要再蓋住他了！」（圖／翻攝自微博）

根據《東方網》報導，上海市普陀區民政局證實確有此事，已會同相關部門迅速成立聯合調查小組，進駐事發的「新長征福利院」。目前老人已被轉移至醫院救治，生命體徵趨於穩定。

根據目前調查結果，對涉事單位和相關責任人處理如下：

一、對區民政局黨組書記、局長張建東黨紀立案，接受進一步調查；對區民政局黨組成員、副局長黃耀紅，區民政局養老服務科科長劉穎華，長征鎮社會事業發展辦公室主任吳友成3人免職、黨紀立案，接受進一步調查；對新長征福利院院長葛芳免職、政務立案，接受進一步調查。

二、區衛健委根據《中華人民共和國醫師法》規定，吊銷涉事醫生田某某醫師執業證，並由公安機關對其立案調查。如涉及其他人員的，依法依規處理。

三、區民政局對新長征福利院啟動行政處罰程序，並派駐工作組進駐該福利院開展後續工作。

▲▼上海驚爆「恐怖活人裝屍」影瘋傳。（圖／翻攝自微博）

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