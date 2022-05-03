唾液快篩2周過關爭議　「高端股東」再爆被指定桃機檢驗

▲福又達申請的唾液快篩火速通關，其創辦人陳燦堅也是高端疫苗的總經理，因此遭外界質疑。（圖／CTWANT提供）

圖、 文／CTWANT

食藥署日前核准「福又達」公司進口韓國家用唾液快篩，不但申請僅2周就獲准，再加上被發現其創辦人正是高端疫苗總經理陳燦堅，因此引發外界圖利的揣測。PTT上也有許多鄉民熱烈討論，有網友張貼圖文，指他去年參加帛琉疫苗團，出發前在桃園機場的檢測公司也叫「福又達」，當時篩檢一次的費用也要5000元，網友嘲諷寫道，「這樣你們懂這操作了嗎？」

中央流行疫情指揮中心是在前年（2020年）9月1日起，將桃園機場新冠肺炎核酸檢測採檢方式，以「深喉唾液」採檢取代「咽喉拭子」採檢，受檢者「吐口水」即可完成採檢，敏感度較高，也比現行拭子採檢方便。

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發言人莊人祥當時解釋，針對1226名旅客的測試，發現深喉唾液檢驗與咽喉拭子敏感度差不多，檢驗結果一致性高，經指揮中心專家會議討論評估後，認為機場採檢用深喉唾液就可以，日本、香港也採用這種方式。

而根據監察院政治獻金查詢系統顯示，福又達以企業名義，於2020年大選捐給民進黨立委張宏陸50萬政治獻金，2018年九合一選舉捐給台南市長黃偉哲100萬，還有給無黨議員林穎孟總計25萬政治獻金。如今福又達火速通過家用唾液試劑審查，讓人不禁產生聯想。

由於福又達進口的唾液試劑通過2天前，衛福部政務次長薛瑞元在立法院答詢時表示「沒有唾液快篩廠商提出申請」，遭人質疑說謊，衛生福利部長陳時中則緩頰，認為藥物的進口、快篩劑的審查是例行的公務，薛瑞元不會每天盯著，薛瑞元當天確實沒有收到訊息，福又達公司是在之後才申請。

陳時中說，除了福又達之外，另有4家業者在4月21日提出申請，經要求補件都尚未收到補件。至於福又達的唾液快篩何時會上市，陳時中表示，就看業者怎麼安排進口、上架通路，這是他們的商業行為。

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