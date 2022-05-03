510第二波水逆來了！「12星座破解法」曝光　2種人別出遠門

▲5/10將迎來第二波水逆，12星座該如何破解，命理專家一次解答。（示意圖／記者李毓康）

文／陶文

在2022年從木星領航的角度來說，經濟調整將會是國際上的主要課題，有一種財富重新分配的意涵，因此洞燭機先的人將會成為贏家，方向與策略對了，將會是個有利可圖的流年。再就領航星座是雙魚座，而流年關鍵星盤在交友／朋友宮看來，人與人之間的互動需要重新調整，人際關係成為這一年的旺運重點功課。

換個角度來說，水逆將在 5/10～6/3登場，如何借力使力成為可以進行順利蛻變的重要任務，易經財經專家陶文出版《2022虎年開財運賺大錢》接地氣分析5月份各星座運勢。

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【牡羊座（03月21日～04月20日）】

四星匯聚在貴人宮，釋放吉利的能量，財利運勢獲得提升，投資求財宜以電子類股為主。事業運勢的運作，宜以專業為主，該堅持的品質不應該讓步。

【金牛座（04月20日～05月21日）】

大好大壞是一種現象，而策略對了自然容易展現大好。機會出現了，先掌握再說。財利運勢容易在10日之後出現變數，投資求財逢高調節後，靜觀其變為宜。

【雙子座（05月21日～06月21日）】

職場運勢持續順遂，四星同時匯聚的機會並不多，機會來了就該掌握。10日開始至6月3日守護星逆行，眼見為憑將會是這個時候的好運殺手。

【巨蟹座（06月21日～07月22日）】

職場異動能量持續，對於企業家和自營商巨蟹而言，此種異動指的應該會是企業或事業轉型成功。由於貴人磁場依舊理想，因此任何抉擇不應該單刀獨行。

▲巨蟹座在職場上貴人磁場依舊理想，任何抉擇不應單刀獨行。（示意圖／pexels）



【獅子座（07月23日～08月23日）】

執著是因為理想正確，目標明確。不過執著中如多了創新，過程中應該會更加有趣。偏財資源依舊理想，貴人能量也值得掌握。5/21獅子座的守護星太陽進入雙子座（人際關係宮位）與逆行的水星會相，告訴獅子們人多的地方宜謹言慎行。

【處女座（08月23日～09月23日）】

水逆是本月處女們的功課，本月不宜出遠門，重要抉擇與出發稍安勿躁為宜。工作運勢十分理想，四星連結氣勢強，即便是默默耕耘，也容易獲得肯定與預期中的收穫。

【天秤座（09月23日～10月23日）】

工作運勢頗佳，四星連結氣勢磅礡，冥王星與神祕點的祝福，再怎麼都要拼一拼。偏財運亦佳，三星匯聚日月同輝，投資求財膽大心細，有利可圖。10日水逆，不宜出遠門。

【天蠍座（10月23日～11月22日）】

貴人運依舊超強。愛情運也同樣理想。投資求財該加碼就別猶豫。家庭的重要事務，還是緩一緩為宜。學習是為了讓生命更精彩，尤其是專業的學習。

▲射手座在5月仍需多留心健康狀況。（示意圖／記者李佳蓉攝）

【射手座（11月22日～12月21日）】

家庭運勢依舊理想，四星連結的能量是可觀的，家庭重要事務的執行，宜積極掌握此好能量。添置不動產正巧在計畫中，就該趁機展開行動。健康運依舊需要多用心。

【摩羯座（12月21日～01月20日）】

人脈磁場持續美好，四星連結的眾星拱照，這是個幸運的月份。透過朋友的互助與學習，摩羯們的專業容易被肯定，而愛情運勢也如意。謹慎理財是必須的提醒。

【水瓶座（01月20日～02月18日）】

今年的第二次水逆，出現在愛情宮位，時間從10日至下月3日，愛情事務隨緣就好。股市投資宜謹慎規避風險。家庭運勢十分理想，財利運勢亦佳，穩健型是理想標的。

【雙魚座（02月18日～03月20日）】

今年第二次水逆出現在本月10日至下月3日，雙魚們的家庭位置，代表與家運有關的重要事務稍安勿躁為宜。不過四星連結在雙魚座，整體運勢依舊是吉利的，人脈連結宜持續。

本文摘自：陶文／《2022虎年開財運賺大錢》／時報出版