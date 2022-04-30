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吠陀占星5月運勢「獅子」貴人運旺財富　雙魚穩坐桃花運冠軍

文／李靜唯老師

疫情確診人數持續攀升，烏俄戰爭也還沒看到盡頭，四月份真是讓大家喘不過氣來，接下來的5月份，個人運勢最旺的會是哪些吠陀占星星座呢？研究吠陀占星多年，堪稱台灣首席印度吠陀占星師的李靜唯老師分析，事業方面，5月份最旺的是吠陀獅子，桃花朵朵開的仍是由吠陀雙魚蟬聯，至於財運方面只有吠陀天秤表現較佳，而吠陀金牛5月份要特別注意健康。

李靜唯老師特別提醒，吠陀占星是印度古老的科學占星術，只有兩成的人吠陀占星星座會跟自己的西洋星座重疊，八成的人吠陀占星星座會落在西洋星座的前一個星座，以出生日期來分，生日落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一個星座，想要了解自己的吠陀占星星座是哪一個，可以參考以下的對照表。

▲吠陀占星太陽星座對照表（圖／李靜唯老師提供）

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5月事業運最旺：獅子；事業運要注意：巨蟹

獅子（8/15-9/14）（吉）

恭喜吠陀獅子脫離了凶星羅喉長達一年半的影響，事業方面應該已經有明確的想法與跟目標，加上5月份受到水星影響，貴人運相當不錯，透過貴人的幫助，能夠為自己增加財富。

天蠍（11/15-12/14）（平）

5月份吠陀天蠍工作方面或許會感受到許多難題，但正因為有這些考驗，才能夠顯現你的能力，透過克服困難達到成長的效果，只是上司未必能夠看到你努力的成果，請先沉住氣。

摩羯（1/15-2/14）（平）

5月份同事或工作伙伴能夠提供你一些好的想法或是意見，但是很可惜，當你要去執行這些計劃時，卻會感受到重重阻礙且力不從心，要有一點耐心等待時機到來，方能水到渠成。

巨蟹（7/15-8/14）（凶）

5月吠陀巨蟹工作方面的壓力會日漸增加，並且會感受到發展目標不明確的迷茫，因為環境因素的影響，需要有創新的想法，才能夠有進一步的發展，5月下半月安排一些課程進修，應該能夠對你有所幫助。

▲獅子座透過貴人的幫助，能夠為自己增加財富。（圖／翻攝自PEXELS）

5月感情運最旺：雙魚；感情運要注意：牡羊、雙子、水瓶

雙魚（3/15-4/14）（吉）

5月吠陀雙魚跟另一半感情非常堅定，任何的流言蜚語都無法動搖你們相愛的決心，5月下半月雖然受到火星影響，彼此之間可能會有一些意外阻礙，不過應該還是能夠透過彌補的方式增加你們的幸福感。

牡羊（4/15-5/14）（凶）

吠陀牡羊在5月感情方面容易感到力不從心或患得患失，你會感覺到對方有了新的變化，例如特別容易為了小事鬧脾氣，或是對自己的態度轉變為冷淡，建議化被動為主動，關心對方是否在某些方面受到挫折，而不是鬧情緒不去解決。

雙子（6/15-7/14）（凶）

5月對吠陀雙子來說感情上變化多端，有些人會感覺對方怎麼遲遲都還沒有明確的行動，或是無法感受到對方明確的心意，因為無法確定雙方的關係，所以也很難有進一步的發展。

水瓶（2/15-3/14）（凶）

處在戀情當中的吠陀水瓶，5月可能會感受到雙方的關係好像變淡，缺乏熱情，或者發現自己跟對方的金錢觀念不同而產生口角，若是無法有良好的溝通，小心會造成感情破裂結束呦。

▲雙魚桃花朵朵開。（圖／pixbay）

5月財運要注意：處女、射手

天秤（10/15-11/14）（平）

5月吠陀天秤很容易因為社交活動需要，增加許多額外開銷。投資策略宜採穩定標的長線經營方式才能有好的獲利，若是沉不住氣，反而容易隨著市場消息波動而有所損失。

處女（9/15-10/14）（凶）

由於凶星計都開始進入天秤座，對於吠陀處女來說，5月要多花力氣把自己的荷包看緊，因為「計都」凶星在占星學裡代表損失與受傷，所以要小心在不知不覺中增加花費讓荷包見底。

射手（12/15-1/14）（凶）

受到凶星計都影響，5月份吠陀射手要留意跟親朋好友間盡量避免有太多的資金往來，否則可能會遇到借出去的錢無法討回來的窘境，造成自己的債務風險。

5月健康運要注意：金牛

金牛（5/15-6/14）（凶）

由於受到計都凶星影響，5月吠陀金牛身體可能會有潛藏未知的疾病正在悄悄發生，可以的話，最好為自己安排一次建康檢查，讓自己安心。

▲金牛本月份最好為自己安排一次建康檢查。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

作者簡介：

走紅於兩岸三地華人世界吠陀占星權威，並將吠陀占星、塔羅密碼跟紫微斗數結合為三合一運勢分析。

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