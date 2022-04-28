只想曖昧？12星座4表現　看出他是否真心喜歡你

▲12星座真心和曖昧的差別 。（圖／Unsplash）

生活中心／綜合報導

喜歡一個人，照三餐問候、積極追求，這就能代表真心的表現嗎？據《星座好朋友》網站分析，12星座對一個如果是真心喜歡，其實從平常的相處態度就可以看出來。

瘋狂追你還是慢慢地走進你

牡羊座、雙子座、天蠍座

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看到你第一眼，就瘋狂展開追求，這時的你千萬別輕易陷入，有可能對方只是一時對你有興趣，如果追求你屬於循勢漸進的方式，甚至在你身上用心，這能說明，他對你可是不是玩玩而已。

面對行事衝動的牡羊、活潑大膽的雙子、愛的炙熱的天蠍來說，他們都是屬於對一個人有興趣時，會主動進攻的人，甚至會有點衝動的追求，但如果他們是真心的話，決不會輕舉妄動，會先把對方了解清楚再行動，反而是瘋狂追求的話，真心的成分可能比較少。

細節上看出他是真心的還是玩玩的

獅子座、天秤座、水瓶座

當一個人從不會說，卻總是在行動上對你滿滿的付出；對上一個總是滿滿甜言蜜語，可是卻從來不會對你付出的人，當然是前者真心成分較大，畢竟會說的人很多，但實際做得到付出的人很少。

面對霸氣熱情的獅子、性情溫和的天秤、獨特思想的水瓶來說，他們喜歡一個人或許會有所隱藏，可在細節上絕對看的出來，只要他們對你是真心的喜歡，那在各方面的行動上都會展現出對你的寵愛和溫柔，但如果總對你說，卻從沒看見他們的付出，那就不見得是真心了。

相處時間久一點

金牛座、處女座、魔羯座

想要打動對方，得花一些時間，畢竟長時間相處，才能看出一個人是否真心，只有真正喜歡，才會願意花時間打動。

面對穩重踏實的金牛，心思細膩的處女、踏實可靠的魔羯來說，他們都是屬於需要時間相處，才能夠看出對方是否真心，如果說他們是真心的追求你，那過程一定是長時間的，因為他們會願意花時間、花精力在你身上，就為了打動你，可相反的話，那對你只是現階段的有興趣。

是否把你介紹給朋友

巨蟹座、射手座、雙魚座

喜歡一個人，想讓家人、朋友都知道，不僅是一種對你的尊重，更是在向眾人宣示主權，不希望和你的戀情是隱藏式的，但不想讓人知道你的存在，那只能說明，他只是想玩玩而已。

面對心思敏感的巨蟹、自由奔放的射手、感性多情的雙魚來說，他們可算是很低調的愛，可如果對你是真心喜歡的話，就一定會把你介紹給身邊的人，讓身旁的異性朋友知道自己已經是名花有主了，如果是相反的話，很明顯他沒有認真看待這段感情。