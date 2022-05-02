快訊／「台灣棋王」吳貴臨癌逝...享年59歲　曾創1對150車輪戰紀錄

記者曾筠淇／綜合報導

曾以「1對150車輪戰」創下世界紀錄的台灣棋王吳貴臨傳出離世消息，享年59歲。太太高懿屏在臉書上寫道，「我的先生吳貴臨於2022年5月1日20:58安詳地去了另一個地方，你選在我生日的第二天，為我過完了生日離開，謝謝你。」

▲吳貴臨癌逝（圖右）。（圖／翻攝自Facebook）

有著「台灣棋王」之稱的吳貴臨，是台灣目前唯一一位九段棋手，曾在2008年創下1對150人車輪戰世界紀錄。

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吳貴臨的太太高懿屏在臉書表示，吳貴臨陪她過完生日後，於昨（1）日晚上8時58分離世。事實上，高懿屏4月底才在臉書透露，「他2019年底因攝護腺癌第四期轉移到骨，今年初因癌細胞到脊椎壓迫到神經」，經過手術，吳貴臨下半身癱瘓，又因前段時間轉移至肝、腦，引起腦出血而說話困難。

高懿屏表示，雖然兩人一同積極面對，但攝護腺癌卻未得到控制，而在昨日，吳貴臨便與世長辭。

對此，知名球評石明謹發文表示，吳貴臨三十幾年前剛登上「台灣棋王」的位置時，他曾與對方有數面之緣，常拜讀對方的棋局。他也透露，吳貴臨與夫人高懿屏一直從事台灣的象棋教育，得知這樣的消息實在令人遺憾。

▼高懿屏發文。（圖／翻攝自Facebook）