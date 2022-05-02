孕婦確診高燒38.9度「沒胸悶」不派車送醫　市議員怒：出事誰扛？

記者張君豪／台北報導

台北市議員耿葳2日上午接獲民眾陳情，台北市有對夫妻確診新冠肺炎（COVID-19）且太太懷孕21周，獨自在家隔離卻發高燒達38.9度，擔心影響腹中胎兒，孕婦1日晚間11時許、撥打119請求協助就醫，但卻遭台北市消防局勤指中心人員回應「若無喘、胸悶、呼吸困難等狀況就無法協助」，民眾擔心孕婦妻若繼續高燒下去，恐影響腹中胎兒，加上這對夫妻經施作試管嬰兒才喜獲胎兒，質疑高燒還不符送醫標準，讓民眾深感恐慌不安。

▲台北市議員耿葳接獲孕婦陳情，確診發高燒卻找不到救護車協助送醫、恐傷及腹中胎兒憂慮引發討論。（圖／記者張君豪翻攝）

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▲台北市議員耿葳接獲孕婦陳情，確診發高燒卻找不到救護車協助送醫、恐傷及腹中胎兒憂慮引發討論。（圖／記者張君豪翻攝）

耿葳指出，4月19日新北市才因2歲染疫童在家等不到醫療網第一時間送醫搶救，後來發生男童身亡悲劇，中央疫情指揮中心也在事故後火速公布「COVID-19 確診個案分流收治與居家照護之醫療協助」準則，當下開放「開放輕症居隔確診者，可透過同住親友接送，或自行駕車、步行等方式，自行前往醫院」，普遍被外界視為「2歲童條款」。

▲台北市議員耿葳接獲孕婦陳情，確診發高燒卻找不到救護車協助送醫、恐傷及腹中胎兒憂慮引發討論。（圖／記者張君豪翻攝）

但耿葳指出，目前這個規定，需要確診者身邊有親友家人可協助，若確診者身旁無人或家庭無力協助送醫怎麼辦？上述案例中，陳情市民夫妻雙雙確診，先生被收治在醫院內，太太在家獨自居隔，該名孕婦求救當晚，1922專線根本打不進去，119還堅持民眾要重症、胸悶呼吸困難才能協助送醫，倘若孕婦因新冠肺炎高燒導致病情惡化甚至危及腹中胎兒、意外悲劇再度發生，責任要誰來扛？

耿葳呼籲台北市政府相關單位，應重新檢視119送醫流程、緊急送醫標準；她指出，由於確診病患眾多，119勤務更加繁重，從4月19日確診者居家照護政策上路當天，119居家確診照護案件僅39件，到5月1日單日居家確診照護已高達173件，消防局基層救護人員、車輛派遣都形成嚴重負擔，呼籲台北市府針對公家救護車支援防疫勤務數量進行調整、或檢討是否需集結民間救護車、防疫計程車來分攤確診者救護勤務，以免導致獨居確診年長者、孕婦求助無門。

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