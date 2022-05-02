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北市確診住院門檻提高！　柯文哲下令：「需要用氧氣」才可住院

記者袁茵／台北報導

全台2日新增1萬7801例本土確診，分佈以新北市6584例為最多，其次為台北市3718例。台北市長柯文哲2日宣布，今日將發布行政命令給台北市各大醫院，將住院門檻拉高，除非懷孕36週以上、洗腎或慢性病和需要用氧氣等高風險者，才可以住院。

台北市政府2日下午召開防疫記者會，柯文哲說明，台北市今日確診案為3718例，或許比1日的4134例少，但「那是假象」，這是「假日效果」，因為通常民眾在假日時不會到醫院，都要在上班日才去就醫，所以別以為台北市今天案例比1日少，這屬於「假日效果」，預期3日確診數就會上升。

柯文哲表示，全台灣至今仍有20％民眾連1劑疫苗都沒打過，換算下來差不多460萬人，或許對其他80％民眾來講，特別是打滿3劑疫苗者得到重症機率不高，但仍要請所有人特別注意。

柯文哲強調，現在全台北市烽火遍地，所以今天要發布行政命令給台北市各大醫院，「從現在開始，要住院的門檻要拉高，何種情況下才能住院？除非你跟我說很危險、懷孕36週以上、平常有洗腎或是慢性病，稍微感冒就會心臟衰竭等很脆弱的病人之外，除非需要用到氧氣的才可以住院。」其他大部分確診案例，除非症狀不是很厲害，不然要在急門診處理完畢。

至於急門診為何？柯文哲說明，過去台北市有7大免費篩檢站，加上2日投入戰場的三總，總計有8個篩檢站要轉成「急門診」。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

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