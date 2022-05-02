快儲水！桃園3區9萬3千戶5／17停水11小時

▲龍潭給水廠高壓電氣設備進行檢驗公告停水。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

自來水公司第二區管理處辦理「龍潭給水廠高壓電氣設備檢驗工程」，預計於5月17日8時起至17日19時止，進行施工停水，請民眾預先儲水備用。為儘早提供用水需求，市府經濟發展局將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便，本次停水影響範圍如下，停水戶數約93,468戶。

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停水區域：龍潭區、大溪區全區及復興區三民里。

平鎮區/金陵路五~七段、東龍街、洪圳路、金雞湖路、金龍路、東豐路、福龍路一~二段、太平東(西)路、快速路一段、東光路、星友街、龍祥路、廟前路、平東路 239、573、659、679 巷、新安里、東勢里、龍南路 654、666 巷、平等路(平東路至東光路)、建安里、福林里。

八德區/福興里、興仁里、瑞豐里、瑞德里、瑞興里。

市府經濟發展局2日提醒民眾，預先於停水前六小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。並提醒民眾於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。