高雄疫情狂爆又要大停水！5行政區「停15小時」　20萬戶受影響

▲台水公司七區處拷潭淨水場辦理「111年度拷潭場及金棠代操作轄區高低壓電氣設備檢驗」須辦理停水。（圖／資料照）

記者賴文萱／高雄報導

台水公司七區處拷潭淨水場為辦理「111年度拷潭場及金棠代操作轄區高低壓電氣設備檢驗」，訂於4月14日上午9點到夜間24點停水、水壓降低。影響區域包含鳳山區、大寮區、林園區、小港區、苓雅區等5區域，戶數多達20萬戶。由於高雄本土確診大爆發，停水將造成民眾防疫更困擾。

台水指出，依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第10條規定需辦理停電檢驗。配合這次停電一併辦理拷潭場相關工程「拷潭廠轄區高低壓電氣設備檢驗」、「金棠代操作轄區高低壓電氣設備檢驗」，4月14日上午9點至夜間24點執行停水作業。

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後續逐一檢視細節，縮短檢驗工程作業時間盡速完工復水，以儘早提供用水需求，並請用戶配合節約用水並預作儲水準備。

停水時間及影響區域、戶數：

(一)停水地區：

1、 鳳山區：埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口、成功、南興、忠義、中和、協和、興中、興仁、和興、和德、新強、武慶、武漢、新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、瑞竹、福祥、福誠等里及北門里鐵路以南。

2、 大寮區：內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、會社、大寮等里。(工業區除外)

3、 林園區：林園里、東林里、仁愛里、文賢里、潭頭里、中厝里、林內里、王公里、廣應里、溪州里、五福里、港嘴里、港埔里、龔厝里、林家里、頂厝里、中芸里、鳳芸里、中汕里、西汕里、東汕里、北汕里、溪西里、中門里。 (工業區除外)

4、 小港區：桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、高松、山東、松山、松金、濟南、青島、泰山、正苓、順苓、宏亮、六苓、山明里(工業區除外)、店鎮里(沿海路以東、工業區除外)及二苓里(沿海路以東)、大苓里(沿海路以東)、坪頂里及大坪里舊部落。

5、 苓雅區：朝陽里、福隆里、福海里、福康里、福人里、福地里、福居里、福東里。

合計停水戶數175,107戶

(二) 水壓降低地區：

鳳山區：文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠誠等里及北門里鐵路以北，合計水壓降低戶數26,365戶。

▲台水提醒民眾，要提早於停水前6小時完成儲水。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



台水提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。如未關閉抽水機電源，會使馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，也易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，將派專人到府服務。