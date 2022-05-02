下一步遷戶籍？羅智強買房落腳桃園　喊話繼續邁向桃園市長之路

▲國民黨台北市議員羅智強。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／綜合報導

國民黨北市議員羅智強大動作宣布參選桃園市長，並要求參與黨內初選機制。卻被火速打槍，而後跟黨中央摩擦不斷，但羅智強仍堅持參選到底，日前受訪時表示，自己已經在桃園找房子，唯一考量是價錢，會把戶籍遷過去，而羅智強2日也宣布已經在桃園買到家了，是在龜山區的42年老公寓，羅表示，會繼續耕耘桃園，「邁向桃園市長之路！」

羅智強日前原要宣布是否參選桃園市長，卻在與朱立倫通話3小時後喊卡；議員徐巧芯爆料，那一通電話並非動之以理，而是威逼的方式，包含「我要跟你魚死網破」、「不管你民調再強，我都不會提名你」等，但羅還是大動作舉辦記者會，宣布參選桃園市長，不到短短數小時就被黨中央以「很弱」、「地方有反彈聲浪」為由打槍。

但羅智強堅持參選到底，即便被黨中央打槍仍動作頻頻，包含辭國民黨秘書長、桃園至台北來回體驗通勤生活、送花籃給另一表態參選桃園的立委呂玉玲、分享數個自己支持度拿下第一的民調等，參選到底的態勢明顯，而黨中央態度也終於放軟，黃健庭日前受訪時表示，桃園最終由誰出選，還是會再做民調，羅智強當然也會包括在內。

羅智強在臉書發文指出，自己看了好多個物件，足跡遍佈中壢、桃園、八德、楊梅、蘆竹、平鎮等區，最後決定買位在龜山區的42年老公寓，唯一的考慮就是價格要便宜。

羅智強介紹，老公寓位在5樓頂樓、沒有電梯，所以爬樓梯會有點辛苦，但預算有限，「還好我是一個對住不是很講究的人，畢竟馬路邊都睡過49天了，已經完成簽約也付了第一期的簽約金，但這間頂樓老公寓有漏水問題，要先把漏水問題解決，所以暫時還沒有辦法入住。」