超平價大螢幕手機登台　小米雙新機4000元有找

▲Redmi 10C與Redmi 10A 5月開賣。（圖／小米提供）

記者陳俐穎／綜合報導

小米台灣於今（29）日宣布推出Redmi 10C與Redmi 10A，不到四千元的價格，就可以擁有大螢幕、長續航與超越同級的高效處理。目前提供三種配色，將於5月1日起陸續開賣。

Redmi 10C搭載6nm製程的QualcommTM Snapdragon® 680八核心處理器，以最高2.4Hz時脈的處理速度，高度節能延長Redmi 10C續航力。配備超大的6.71吋1650 x 720螢幕，支援Widevine L1 HD高畫質影片播放。

Redmi 10C配備了5000萬高像素鏡頭，完整保留相片細節，200萬景深鏡頭為人像攝影提供自然的散景效果。同時，Redmi 10C更擁有夜景、短影片、慢動作與縮時攝影等功能，讓你拍出個人創意與生活質感。

5,000mAh大電量電池，為全天候使用提供充足續航，可持續29小時閱讀、190小時音樂播放、19小時影片播放或11小時遊戲，減少來回充電的時間；當需要充電時，提供18W快速充電。

▲Redmi 10C與Redmi 10A規格表。可點圖放大。（圖／小米提供）

Redmi 10C海洋藍、薄荷綠與石墨灰三種配色，4GB+64GB售價新台幣3,999元，將於5月1日陸續開賣。另外，6.53吋 HD+大螢幕的Redmi 10A具備天空藍、彩光銀與石墨灰三種配色，3GB+64GB售價新台幣3,499元，將於5月1日起開賣。