　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

超平價大螢幕手機登台　小米雙新機4000元有找

▲Redmi 10C與Redmi 10A。（圖／小米提供）

▲Redmi 10C與Redmi 10A 5月開賣。（圖／小米提供）

記者陳俐穎／綜合報導

小米台灣於今（29）日宣布推出Redmi 10C與Redmi 10A，不到四千元的價格，就可以擁有大螢幕、長續航與超越同級的高效處理。目前提供三種配色，將於5月1日起陸續開賣。

Redmi 10C搭載6nm製程的QualcommTM Snapdragon® 680八核心處理器，以最高2.4Hz時脈的處理速度，高度節能延長Redmi 10C續航力。配備超大的6.71吋1650 x 720螢幕，支援Widevine L1 HD高畫質影片播放。

Redmi 10C配備了5000萬高像素鏡頭，完整保留相片細節，200萬景深鏡頭為人像攝影提供自然的散景效果。同時，Redmi 10C更擁有夜景、短影片、慢動作與縮時攝影等功能，讓你拍出個人創意與生活質感。

5,000mAh大電量電池，為全天候使用提供充足續航，可持續29小時閱讀、190小時音樂播放、19小時影片播放或11小時遊戲，減少來回充電的時間；當需要充電時，提供18W快速充電。

▲Redmi 10C與Redmi 10A。（圖／小米提供）

▲Redmi 10C與Redmi 10A規格表。可點圖放大。（圖／小米提供）

Redmi 10C海洋藍、薄荷綠與石墨灰三種配色，4GB+64GB售價新台幣3,999元，將於5月1日陸續開賣。另外，6.53吋 HD+大螢幕的Redmi 10A具備天空藍、彩光銀與石墨灰三種配色，3GB+64GB售價新台幣3,499元，將於5月1日起開賣。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►快搶！大瓶「蘭蔻小黑瓶」才2880元

ET快訊
YouTuber中樂透頭獎5560萬！　關掉IG直接引退
議員是毒販金主！　提供1500萬走私安毒入境
醫突PO「病危通知單」嘆：輕症轉重症只有6小時
急診人數創天量快崩壞！醫曝「1殘酷事實」：我們無能為力
台南「白目屋主」售1887萬別墅　加送Jaguar電動車
快訊／連千毅刪文了！關鍵字全消失　勾惡下架影片
一家四口狂買16份防疫保單！　她驚曝昨確診「可領160萬」
萌寵和媽咪深情合照　一起奪「7000元禮包」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

超平價大螢幕手機登台　小米雙新機4000元有找

IG限動「解鎖新功能」網喊終於等到！　一票人超不習慣：一直按錯

iPhone 14「3D列印」模型流出　Pro系列確認為打孔螢幕

高通、聯發科音訊解碼器有漏洞！　Android手機沒更新恐被駭

TOSHIBA東芝在台發表J系列空調　強調12分鐘快速降溫

Instagram 短影片Reels 　今起正式登台！

「自己修」手機能省多少？　iPhone自主維修服務在美率先上線

iPhone印度Q1產量近100萬支　iPhone 13、12銷量最佳

iPhone 14 Pro CAD圖曝光！外媒：外形、晶片、鏡頭都更好

LINE母親節限定特效來了！輸入3組關鍵字　看熊大獻上康乃馨

鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

鳳梨怒轟連千毅「社會不是你在喬」　警告他「適可而止」：歸剛欸！

紅燈等太久？下車做操　陸男「倒立劈腿」駕駛看傻

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

玄彬孫藝真蜜月回韓高清畫面！　他開朗打招呼...不忘回頭找老婆❤️

超平價大螢幕手機登台　小米雙新機4000元有找

IG限動「解鎖新功能」網喊終於等到！　一票人超不習慣：一直按錯

iPhone 14「3D列印」模型流出　Pro系列確認為打孔螢幕

高通、聯發科音訊解碼器有漏洞！　Android手機沒更新恐被駭

TOSHIBA東芝在台發表J系列空調　強調12分鐘快速降溫

Instagram 短影片Reels 　今起正式登台！

「自己修」手機能省多少？　iPhone自主維修服務在美率先上線

iPhone印度Q1產量近100萬支　iPhone 13、12銷量最佳

iPhone 14 Pro CAD圖曝光！外媒：外形、晶片、鏡頭都更好

LINE母親節限定特效來了！輸入3組關鍵字　看熊大獻上康乃馨

中華精測Q1獲利寫12季新低　EPS 3.43元也是三年低點

余雅倩首披國家隊戰袍就摘金直呼高興　楊俊瀚惜未達預期再努力

陳時中找外送員開會！5大共識曝光　「外送國家隊」有譜

越妻兼差色情按摩「親妹幫錄影」　夫撿到SD卡崩潰：才新婚1年

羅昂對上陳鴻文　運彩看好統一勝富邦

吳慷仁又換新髮型！「超短齊瀏海」近照曝…網認不出來：以為是李光洙

5／1開幕！享香檳搬遷到內湖禮客　5月底前點主餐享麵包沙拉無限吃

俄寡頭「滅門、自殺血案」連環爆！　專家推測：普丁展開大追殺

台積電、產業園區雙引擎　仁武透天漲3成

澎湖花火太美！女遊客看到忘我不慎落海　被救起繼續觀賞

3C家電熱門新聞

IG限動「新功能」終於等到！一票人卻傻了

大螢幕、更便宜　爆料：新型號iPhone 14 Max比旗艦機便宜5800元

LINE母親節限定特效來了！輸入3組關鍵字　看熊大獻上康乃馨

臺灣社交距離App接替簡訊實聯制　中國手機恐不能用

iPhone 14「3D列印」模型流出　Pro系列確認為打孔螢幕

iPhone 14 Pro CAD圖曝！外形、晶片、鏡頭都更好

超平價大螢幕手機登台　小米雙新機4000元有找

不想接騷擾電話！這款Google官方免費App來電辨識度超高

i12用1年半　電池健康度剩82%！蘋果教4招延長壽命

沒網路形同廢人？　上網最在意3大「飆」配

TOSHIBAJ系列強調12分鐘快速降溫

高通、聯發科音訊解碼器有漏洞！　Android手機沒更新恐被駭

Google證實「訊息」應用程式有Bug　會導致手機電力耗盡並發燙

iPhone 14高、低階機型「差很多」 　彭博社盤點三大差異

更多熱門

相關新聞

小米最大「獎勵計畫」出爐！總價值約94億元　員工平均爽領190萬元

小米最大「獎勵計畫」出爐！總價值約94億元　員工平均爽領190萬元

小米集團發佈公告，表示向4931 位員工授予約1.749 億股小米股票，這是小米集團上市以來針對員工的最大的獎勵。這筆激勵計劃的對象包括小米「創業者計劃」第二期入選員工以及其他優秀員工，其中並不包括公司高級管理層。

小米2021淨利潤946億元 2022手機出貨量衝2億支...造車業務超預期

小米2021淨利潤946億元 2022手機出貨量衝2億支...造車業務超預期

小米京東自營店賣「小米+iPhone 13組合套裝」　官方：非官方營運

小米京東自營店賣「小米+iPhone 13組合套裝」　官方：非官方營運

小米手環1590元→990元

小米手環1590元→990元

中階機款也有「1億像素」　小米Redmi Note 11S七千元有找

中階機款也有「1億像素」　小米Redmi Note 11S七千元有找

關鍵字：

小米

讀者迴響

熱門新聞

連千毅「幕後大哥」出面了！對小弟、勾惡喊話：事件該打住了

金宇彬5年前「及早發現鼻咽癌」有原因！

連千毅、勾惡、鳳梨之戰　台中角頭深夜105字發聲

連千毅「連線大哥罵勾惡」結果慘被唸

每天破萬例「直到這時才會下降」！醫：永遠不會清零

陳時中突宣布取消實聯制　她氣炸：3億預算白花了？

0避孕都沒中！大牙內診「被進出1.5小時」崩潰

昏迷夢見遭輪輾浪浪　他秒被電醒

百萬網紅確診痊癒曝後遺症！　2徵狀反覆出現

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

台中人妻拒行房被壓制！他「甩龍根打臉」下場慘了

6~11歲孩童打莫德納或BNT？　醫4字給答案

柯文哲「全台大亂」預言中了！　她列4亂象：讓我毛毛的

快訊／南韓不戴口罩了！　下周一開始實施

余苑綺病況再惡化！

更多

最夯影音

更多
鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦
高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面