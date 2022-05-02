花蓮確診破3千！4大醫院社區快篩陽性激增　徐榛蔚：相對穩定

▲花蓮5月1日新增274例新冠確診，累計確診人數達到3090人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣5月1日新增274例新冠肺炎確診，花蓮縣長徐榛蔚當天下午親自召開疫情說明記者會說明，目前花蓮縣累積確診人數3090人，住院116人，居家照護累積人數346人，居家隔離累積人數8775人，解除隔離人數累積7858人，目前還有917人尚在隔離中。

記者會上徐榛蔚表示，目前北區剩於收治能量為43間、中區15間、南區10間；防疫旅館空床數為321床、加強版防疫旅館空床數為54床。另，花蓮縣門諾仁愛樓從5月2日上午8時30分開始設立家用快篩陽性ＰＣＲ快篩站，敬請家用快篩「陽性」試劑用夾鏈袋裝妥後，攜帶健保卡並緊戴口罩，勿搭乘大眾運輸工具，盡快至臨近「家用快篩陽性ＰＣＲ篩檢站」進行檢測。

花蓮縣從昨日起，由花蓮四大大醫院作社區快篩，陽性率從0.35%上升，社區感染狀況跟台北市11.7%相比，很多縣市社區陽性率比花蓮高，花蓮雖然廣泛社區感染，但還是在相對穩定狀況，維持3.5%上下。

衛生局長朱家祥表示，任何確診者被感染，可能有無症狀之情形，且確診者需接受醫療照顧，目前確診者有專責醫師制度，且會有專人每天健康評估和諮詢，並由專責醫師做把關照顧，將視個人意願或由衛生局派案，也希望確診者不要拒絕專責醫師的派案。

▲花蓮4大醫院投入社區快篩結果，陽性反應率有激增趨勢。

朱家祥特別強調，從5月1日開始，確診者須自行上傳疫調足跡，並根據確診後收到的簡訊通知網址進行疫調登記，目前尚有無法聯繫上之確診者，請民眾務必更新聯絡地址與電話等資訊，以便後續妥處。

花蓮縣境內各快篩站快篩人數截至5月1日止，總計快篩人數共有34894人、陰性有34107人，篩檢結果為陽性有787人，朱家祥也針對居家照護、居家隔離、居家檢疫者進行放寬就醫交通方式進行說明，目前緊急就醫方式以撥打119救護車為主，非緊急就醫、採檢則以防疫車隊為原則，並依衛生局規劃或指示，得以同住親友接送或自行前往；返家隔離（含就醫／採檢後返家）則依衛生局規劃得以防疫車隊、同住親友接送或自行前往（步行、自駕騎車）等方式，如遇緊急就醫狀況，可由同住親友接送或自行前往，若因此收到電子圍籬之警示，則不會開罰。

教育處代理處長翁書敏也說明，因應疫情花蓮縣學生學習彈性方式，會由校方評估學童與班級現況，透過線上同步學習、數位教材、派發學習任務等多元方式，規劃孩子的學習進度與課程內容，讓學童在家也能完整學習。