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桃園加快居隔通知「已補發1萬7千份」　呼籲先快篩再做PCR

▲桃園市長鄭文燦呼籲先快篩，再做PCR。（圖／新聞處提供）

▲桃園市長鄭文燦呼籲先快篩，再做PCR。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦1日於市府疫情說明會表示，自4月25日中央公布居家隔離「3+4」政策後，居家隔離人數迅速上升，市府衛生局、警察局動員大量人力積極趕辦居家隔離通知書開立作業，已補發1萬7,252份，目前仍陸續增加中。此外，目前市府採取「先快篩、再做PCR採檢」的作法，希望提高篩檢效率。

▲桃園市長鄭文燦呼籲先快篩，再做PCR。（圖／新聞處提供）

而4月26日至4月30日，市府亦透過地方版確診者自主申報系統，鼓勵確診者透過衛生局「COVID-19確診者同住接觸者填寫表單」，主動填報接觸者資料，本機制共累計上傳8,150筆，後續市府將儘速校對資料、以簡訊通知民眾，並加速開立居家隔離通知書。

▲桃園市長鄭文燦呼籲先快篩，再做PCR。（圖／新聞處提供）

因應5月1日中央「確診個案自主回報疫調系統」上線，5月1日前尚未收到居家隔離通知書者，市府仍會持續開立寄送居家隔離通知書，將舊制全數結清。此外，有關以學校系統補發居家隔離通知書部分，市府已完成國中、國小部分，將於假期後，由學校發送居家隔離通知書予居隔的師生及家長。

▲桃園市長鄭文燦呼籲先快篩，再做PCR。（圖／新聞處提供）

有關5月1日起中央推出「確診個案自主回報疫調系統」，衛生局長王文彥說明，市府衛生局的「COVID-19確診者同住接觸者填寫表單」將於今日暫停，統一回歸中央系統，而中央「確診個案自主回報疫調系統」填報機制6步驟及重點包括：

首先，確診者將收到「0911-514-588」門號發送的簡訊，請點選簡訊中的連結進入系統；第二步，確認資料，輸入身分證字號進行驗證；第三步，據實回答是否具相關症狀；第四步，確認是否為孕婦、接受血液分析、65歲以上且獨居者；第五步，回想發病或被通知確診（無症狀者）前2日，至被隔離日期間的密切接觸者，包括曾共同居住、工作或就學者，並於系統填寫；第六步，請確實填寫個人資料。以上6個步驟，請確診者遵守程序確實執行，共同落實防疫機制。

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