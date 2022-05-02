為2024巴黎奧運暖身！ 台灣受邀為法國URBN街舞藝術節唯一國際貴賓

▲▼台灣受邀為法國URBN街舞藝術節唯一國際貴賓。（圖／文化總會提供）

記者皮心瑀／台北報導

法國第一個大學校際Hip Hop街舞藝術節——「第一屆URBN街舞藝術節」於4月27日至5月1日在巴黎舉行，文化部駐法國台灣文化中心（巴文中心）為合作夥伴之一，而多次與文化總會共同主辦大學生及高中生街舞大賽的中華民國街舞運動推廣協會（Team SKIP），是唯一受邀的國際特別貴賓。巴文中心主任胡晴舫也在開幕當天特地到場支持。

5月1日的重頭戲URBN Battle街舞大賽，來自台灣的舞者董書恆、金陽、丘必信，與法國舞者Mayvis William、Deyvron共同擔任評審，在代表法國各大學出賽的舞者中選出了由Yann、Coursjette、Jude、Kretxeu以及Arezki等五人組成的Team France 法國夢幻代表隊，為法國出戰今年12月於台灣舉行的College High國對國Battle競賽！此外，台灣DJ Fabio Chin與法國DJ Randy Tchik也共同負責了這次URBN Battle的音樂。

自2024年巴黎奧運宣布新增「霹靂舞」項目，國內便掀起街舞討論度高峰，從地方政府到企業，街舞已然成為各大活動亮點，甚至發展出相關的升學指定盃賽。而大學生最具指標的街舞活動「College High 全國大學街舞高峰會」，獲勝者將會得到「全國制霸」的稱號，每年除了吸引數千名我國大學生參賽，也相當受到港澳、韓國、日本及法國當地街舞單位的關注，不但是全球第一個大學生街舞大賽，也被認為是世界上最強大的大學街舞比賽。

有街舞賽事之父美稱的Team SKIP秘書長田拓表示：「台灣真的有很多人跳街舞，更有獨步全球的大學熱舞文化，當大家還在把台灣文化的要點放在美食、廟宇及風土人情的時候，其實校園街舞也慢慢成為台灣年輕人的一個特別文化

。」他也補充道，台灣要有能夠代表自己臉譜的國際街舞大賽實屬不易，能將台灣品牌及文化帶到藝術之都巴黎舉辦，感到加倍榮幸，未來希望透過College High 讓更多國家的年輕人來到台灣並成為我們的好朋友。田拓自2007年開始自

掏腰包舉辦適合街舞人的比賽與活動，期盼未來更多企業及公司行號能挺台灣年輕人，一起加入台灣自籌的世界大學街舞高峰會。

今年10月到12月，Team SKIP將與最挺街舞的文化總會再度聯手舉辦第18屆College High世界大學街舞高峰會，除了保留原本豐富的賽事內容，更計畫新增國對國團體賽、House團體賽以及改制的Breaking霹靂舞團體賽，預計加入日本、韓國、香港、新加坡及馬來西亞等地的大學生，來台一起角逐世界制霸的頭銜。