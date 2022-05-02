回報確診被開除！他提供「接觸者資料」老闆怒開告　超扯對話曝

▲原PO因快篩陽被開除。點圖可放大。（圖／翻攝自爆料公社）

記者曾筠淇／綜合報導

「我以為確診夠倒霉了，沒想到連工作都沒了！」一名男網友發文指控，他日前因身體不適而自行快篩，豈料篩出兩條線後便被咖啡店開除；事後，他因確定PCR陽性，按照流程要提供接觸者資料給新北市衛生局，結果便被咖啡廳提告，讓他超傻眼。

這名網友在爆料公社、Dcard上貼文，提到他在北市某家即將開幕的咖啡廳工作，日前得知自己快篩陽性後，隨即回報老闆，說自己有可能確診了；怎料，對方卻因此開除他，說「會影響到他的開幕流程」，之後更將一切事宜委託給毫無決定權的店長處理，並要店長冒著染疫風險，到他家樓下拿回咖啡廳鑰匙。

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▲原PO公布對話。點圖可放大。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO表示，後來他PCR確定為陽性之後，新北市衛生局要他提供接觸者資料以協助疫調。而老闆得知此事後，便在LINE群組上表示，「我明天決定正式提出告訴，該員所有的資料我會提供給警察局，我認為，該員一直在說不實的指控，已經對我及公司造成影響和傷害」，所以他將提出告訴，一切交由司法處理。

▲老闆決定提告。點圖可放大。（圖／翻攝自Dcard）

原PO看到這席話不禁傻眼，因為明明是政府要求他提供接觸者資料，他也只是按照程序走而已，何來「不實指控？」對此，老闆則回應，之後有任何事都直接向司法單位說，「我剛剛已經向警察局請教過，上述該事件屬於『疫情期間，散播謠言罪來進行處理』，因為政府單位不會透過個人名義處理即要求私人相關資料，這個非常嚴重，只要你提出的證據是屬實的，提出這說法的人最後要負的法律責任會非常重，勸你好自為之吧！」

▲老闆要原PO好自為之。點圖可放大。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，底下網友紛紛留言回應，「就給他告啊，嚇嚇你而已啦」、「雇主好像不能用你得了新冠肺炎開除你，能去申訴」、「資遣費先要起來」、「確診不是開除員工的理由」、「是要告什麼？這嘴臉看了真討厭」、「這種店真的要不得，處理不好就公布店名吧」。

事實上，指揮中心25日表示，為了落實自主應變，「確診者應主動提供衛生單位同住親友名單、校園及公司聯絡窗口等資訊，個案相關之學校、機關、公司防疫長或負責人應先行造冊，以配合提供衛生單位名冊。」而密切接觸者也包含同辦公室或童工作場域同事。