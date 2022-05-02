北農一市快篩陰才能進！倒數3小時「等不到快篩」　急借4000劑險開天窗

▲第一果菜批發市場。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

面對台北農產運銷公司群聚累計233例確診，其中第一果菜批發市場佔了198例，農委會主委陳吉仲2日表示，今晚一市需持有快篩陰性證明才可進入，台北市副市長黃珊珊也稱，目前已調配2萬8000劑快篩。不過，據了解，北農截至2日晚間7時仍未取得快篩試劑，使北農和北市市場處緊急開會商討此事。

農委會主委陳吉仲2日指出，也接獲黃珊珊電話，今晚開始北農一市所有人員，得持有快篩陰性證明才能進入，並和指揮中心爭取快篩試劑，北市府也有行文，避免可能有確診者進入的情況，否則會越傳越多人。

黃珊珊2日下午也於北市防疫記者會中提及，有跟陳吉仲通過電話決定，因為北農是重要的民生機構，維持正常運作是非常重要的事情，所以未來和確診者相關的密切接觸者會採取「以篩代隔」，目前已調配2萬8000劑快篩，原則上1天4000劑，7天2.8萬劑，每天進出的相關人員就快篩，陽性就回家，陰性就繼續工作。

由於北農約晚上10時就會陸續有承銷人員入場，但據了解，儘管農委會與黃珊珊決定，要快篩陰性才可入場，但截至2日晚間7時，北農都尚未拿到快篩試劑，恐造成承銷人員無法進場的窘況。

對此，台北農產運銷公司主秘路全利回應，因為今天是5月1日勞動節補假，所以快篩試劑尚未到達，不過北農已有相關規劃，會透過廣播加強宣導與公告，讓業者熟悉此政策。

而台北市政府發言人陳智菡則表示，因應勞動節補假，廠商快篩劑尚未出貨，所以先從台北市衛生局調撥4000劑快篩，承銷員透過「台北通」APP的數位通行證即可領取快篩，由於政策2日宣布，所以今、明兩天都算宣導期，5月4日0時起才正式上路。