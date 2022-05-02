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隊員快篩陽請假遭拒　南港偵查隊長稱「輕症吃感冒藥就好」遭調查

▲南港警方逮捕天道盟成員綽號柏坤的黃姓男子涉嫌改槍。（圖／記者張君豪翻攝）

▲南港警分局偵查隊長胡玉磊因對同仁快篩、防疫等問題爭議言論遭督察系統調查。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市南港警分局偵查隊2日驚傳有6名警員確診，據傳該偵查隊有警員向媒體投訴，警員主動要求快篩遭到偵查隊長拒絕，基層指控偵查隊長胡玉磊逼警員吃感冒藥「就會快點康復」以防止人力短缺，對此南港警分局晚間發出聲明回應，表示從未不准警員使用快篩或進行PCR檢測，對於有染疫風險警員，分局均主動提供快篩試劑、若篩陽則安排到醫院進行PCR採檢；但分局坦承偵查隊長胡玉磊與隊員溝通、宣導防疫觀念有內部管理疏失、及不當言行表現，市警局督察系統、分局督察室已對此事展開調查。

南港警分局表示，有媒體引述警員指稱，偵查隊長胡玉磊將原本要發給警員使用的快篩試劑扣住不給使用，經過分局內部調查發現是虛偽指控，該分局督察組調查，確認偵查隊之前確診同事的接觸對象，都有第一時間做快篩，1日上午偵查隊交接班時，隊長胡玉磊也有發下40劑快篩供上班警員使用，這部分應屬烏龍爆料。

但據了解，有警員反映，隊長胡玉磊為避免偵查隊出現辦案人力空窗期，多次引述某位台大名醫的網路文章，經常跟同事說「確診沒嚴重症狀、吃吃感冒藥就好」也有位偵查隊同仁休假期間自主快篩陽姓，想多請假前往醫院做PCR檢測，卻也遭隊長質疑「是不是要找藉口多休假」

基層反映胡玉磊甚至在多名同仁確診後，還公開質疑部分請假警員「你們是聯合好的不來上班！」讓偵查隊警員為之譁然士氣低落，因此南港警分局督察組晚間也緊急發動內部調查，初步將以言行不當、內部管理有問題等缺失約談偵查隊隊長胡玉磊，並不排除送交台北市警局督察組複查；據傳胡玉磊最重將面臨調職處分。

南港警分局強調：分局重申從未禁止員警實施快篩或前往醫院PCR篩檢，且備有足量快篩試劑，隨時提供有需要員警篩檢，對於員警防疫差假亦從寬認定。本分局偵查隊長對於員警防疫差假之准駁、及單位防疫措施管理不當等缺失，南港分局將交由督察系統從嚴查處，絕不寬貸。

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