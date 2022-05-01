　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南橫超震撼「類停車場」畫面曝！重機塞爆動彈不得：頭香就是爽

記者林冠吟／高雄報導

南橫公路1日起正式全線通車！不少民眾為重溫美景，老早就在南橫紮營過夜，為的就是要搶頭香，一覽南橫之美，而上午7點正式通車後，附近部落周邊也湧入大量車潮，南橫公路瞬間變成大型停車場。從最新影片畫面中更可以看見，放眼望去都是滿滿的重機騎士，騎士多到幾乎淹沒整片道路，僅能在本來寬度就不大的道路中，勉強擠出一點縫隙供對向來車通過，儘管如此辛苦，但很多騎士還開心喊：「頭香就是爽！」

▲▼重機騎士擠爆南橫公路。（圖／翻攝自重機Line群組）

▲重機騎士擠爆南橫公路。（圖／翻攝自重機Line群組）

台20線高雄梅山口至台東向陽44公里路段，2009年自八八風災後中斷至今，已超過13個年頭無法繼續行駛。如今南橫公路經過13年的搶修，在5月1日上午7點起有條件開放通車，終於可以從天池進入台東，讓不少民眾想起那片記憶中的美景，深恐晚了就無法進去重溫年輕時的回憶，加上遇上連續假期，湧入的車流瞬間塞爆南橫公路。

▲▼南橫公路開通首日塞爆。（圖／翻攝自各Line重機群組）

▲▼南橫公路開通首日塞爆。（圖／翻攝自各Line重機群組）

▲▼南橫公路開通首日塞爆。（圖／翻攝自各Line重機群組）

從最新的影片中可以看見，南橫公路1日上午7點正式全線通車後，不少為一睹失落13年的南橫公路美景的民眾變瞬間擠爆南橫公路，放眼望去密密麻麻一片，全是騎士人頭和車輛，周邊道路更是幾乎完全被塞滿，找不到一絲空隙；而在某段南橫公路中的畫面，更可以直接看到騎士幾乎已經將整段道路塞滿，人潮多到看不見盡頭，原本就不寬廣的道路，更是僅能勉強留出一條縫隙給對向來車經過。

▲▼重機騎士擠爆南橫公路。（圖／翻攝自各Line重機群組）

▲重機騎士擠爆南橫公路，整條道路僅剩一條小縫隙勉強能讓對向來車通過。（圖／翻攝自各Line重機群組）

南橫公路有條件開通，台東縣關山警察分局呼籲用路人注意管制事項，每週除二、四不開放通行，其餘5天均上午7時至下午2時開放通行，但大型遊覽車、貨車禁止進入。

公路總局也提醒，進入管制路段內之人員及車輛，於開放進入時段以外時間擅自進入，或於開放時段未經梅山口管制站、向陽管制站登記擅入者，除責令其立即駛離管制路段外，將依法舉發開罰。於管制路段之禁止臨時停車（紅色邊線）處任意停車、臨時停車或人員下車逗留，依法舉發開罰，不可逾時逗留。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►豆腐貓砂打折了！奴才們快準備

ET快訊
快訊／新北夫妻開餐廳　「雙雙倒在廚房」失去生命跡象
22縣市1437所園校停課！本土學生單日+1838
男大生轟Joeman慣老闆！　釣出本尊親揭「員工真實年薪」
房貸還沒付！24歲神人1招「翻倍爽進帳1000萬」
兒童新冠疫苗明開打！醫學會5理由籲「別挑廠牌」
疫情大爆發　揭首推「防疫神單」台產到底賠多少
南橫超震撼「類停車場」畫面曝　塞爆動彈不得
快訊／增3死！　今本土狂飆1萬6936例
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新北員工開店...驚見老闆+闆娘倒在廚房　失去生命跡象

汪星人迷路走失還耍呆萌　把警察叔叔當Uber司機爽兜風

離譜畫面曝！闖紅燈站斑馬線滑手機　被提醒竟噴出「4聲字」

南橫超震撼「類停車場」畫面曝！重機塞爆動彈不得：頭香就是爽

快訊／北市警察宿舍拆除鷹架倒塌　磚塊土石噴砸民宅嚇壞眾人

當街停車狂扯騎士衣領！白衣男再嗆後方駕駛　警看不下去出手了

救過尋短青春少男　暖心女警扶翁返家畫面曝光...鄉民讚爆

屏東工地「土石突坍塌」！　2工人遭活埋釀1死1傷

高雄男不戴罩也沒照就上路　酒駕喊冤「喝感冒糖漿害的」

「小賭一把」考驗人性　假投資詐團有練過！永不缺上門肥羊　　

安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了

膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

Rain戀金泰希10年「吃飯時最美」　李孝利超羨慕：你真的愛她

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

手沾泡沫打工讀生眼睛　經理與警聊天：時代不一樣

移工不爽掃地投訴廖老大　翹腳靜看台人掃15分鐘

日本小老鼠鑽進販賣機　狂露萌萌臉網笑：29塊？

2愛貓追逐推倒3棟樂高全碎滿地　他尖叫「啊！」太真實...老婆笑瘋

福原愛遭爆懷孕..近照「驚見雙下巴」　宣布減肥！網笑虧：跟著劉畊宏

快訊／新北員工開店...驚見老闆+闆娘倒在廚房　失去生命跡象

汪星人迷路走失還耍呆萌　把警察叔叔當Uber司機爽兜風

離譜畫面曝！闖紅燈站斑馬線滑手機　被提醒竟噴出「4聲字」

南橫超震撼「類停車場」畫面曝！重機塞爆動彈不得：頭香就是爽

快訊／北市警察宿舍拆除鷹架倒塌　磚塊土石噴砸民宅嚇壞眾人

當街停車狂扯騎士衣領！白衣男再嗆後方駕駛　警看不下去出手了

救過尋短青春少男　暖心女警扶翁返家畫面曝光...鄉民讚爆

屏東工地「土石突坍塌」！　2工人遭活埋釀1死1傷

高雄男不戴罩也沒照就上路　酒駕喊冤「喝感冒糖漿害的」

「小賭一把」考驗人性　假投資詐團有練過！永不缺上門肥羊　　

北京：啟用「小湯山」方艙醫院　疫情防控處於「最緊要關頭」

快訊／新北員工開店...驚見老闆+闆娘倒在廚房　失去生命跡象

俄軍通話「出動化武部隊」殺死所有烏克蘭人　從世界地圖上抹去

我確診了怎麼辦？　北市防疫指引一次看

外媒盤點MSI各隊實力排名　T1無懸念第一...PSG、DFM競爭前六

本土學生單日+1838！確診總數近1.4萬　22縣市1437所園校停課

竹林山觀音寺巡迴媽移駕蘆竹大竹坪位　庇佑地方建設大進步

汪星人迷路走失還耍呆萌　把警察叔叔當Uber司機爽兜風

男大生轟Joeman慣老闆！　釣出本尊親揭「員工真實年薪」：我自認不是

一早被吵醒！睜眼見「死亡視線」守床邊逼視　媽嚇：馬上出門

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

社會熱門新聞

妻子浴室戰2男性愛片流出　老公怒告真相更驚人

軍官外遇女清潔員住處輕生！　正宮事後發現驚人秘密

台大博士生校內被撞重傷　肇事女駕駛身分曝光

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

15歲少年騎車載友　路口與紅牌重機碰撞1死

高雄警拋五體投地照　曝連千毅刑期

台大校園重大車禍　博士生被撞進加護病房

花蓮「類火車」撞上限高桿　鄉民嘲諷：類事故

北市信義區首家夜店暫停營業

屏東工地土石坍塌！工人遭活埋1死1傷

男29分違規超車35次　法官幫撤30張罰單

土城15歲少年無照雙載　和紅牌重機相撞3重傷

以為能月高10cm　151國中女砸2萬天天喝臭藥

南橫開通首日塞成停車場　遊客掃光超商貨架

更多熱門

相關新聞

即／金門4熱點足跡公布　快篩試劑暫售1天

即／金門4熱點足跡公布　快篩試劑暫售1天

金門縣今(1日)新增11例本土確診個案，縣府也根據疫調結果，公布4處熱點足跡，呼籲民眾若有足跡重疊務必注意健康管理。此外，因應物流人力吃緊，快篩試劑在明(2日)除金寧、列嶼衛生所外，其餘販售點、藥局均暫停販售1天，並視到貨狀況另行公告。

即／北市警察宿舍拆除鷹架倒塌　磚塊土石噴砸民宅

即／北市警察宿舍拆除鷹架倒塌　磚塊土石噴砸民宅

當街停車狂扯騎士衣領　警看不下去出手了

當街停車狂扯騎士衣領　警看不下去出手了

全台居隔2萬人？柯：數字是假的

全台居隔2萬人？柯：數字是假的

救過尋短青春少男　暖心女警扶翁返家「鄉民讚爆」

救過尋短青春少男　暖心女警扶翁返家「鄉民讚爆」

關鍵字：

南橫公路重機通車影音台東高雄塞車

讀者迴響

熱門新聞

妻子浴室戰2男性愛片流出　老公怒告真相更驚人

軍官外遇女清潔員住處輕生！　正宮事後發現驚人秘密

嬰急診等1小時不治　醫嘆：他們早說出實話

連千毅直播到一半「大哥突來電」！超狂身分起底

男嬰燒39度　媽排隊1小時看兒斷氣

3天破3.8萬例　專家籲快做3件事：很多人不當一回事

快訊／再增3死！今本土狂飆1萬6936例

台大博士生校內被撞重傷　肇事女駕駛身分曝光

庹宗康《營業中》激動掩面淚崩

梧桐妹16歲了「身材變超辣」！超仙比基尼照曝光

都在家中鏢！兇手卻怪他PCR「害我被關」

未來放寬鬆綁措施「從打過3劑者開始」

醫院氣氛變了！美女醫警示7大症狀

連3天破萬　醫估日增到這數字就要退了

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

更多

最夯影音

更多
安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了

安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了
膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

Rain戀金泰希10年「吃飯時最美」　李孝利超羨慕：你真的愛她

Rain戀金泰希10年「吃飯時最美」　李孝利超羨慕：你真的愛她

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面