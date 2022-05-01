南橫超震撼「類停車場」畫面曝！重機塞爆動彈不得：頭香就是爽

記者林冠吟／高雄報導

南橫公路1日起正式全線通車！不少民眾為重溫美景，老早就在南橫紮營過夜，為的就是要搶頭香，一覽南橫之美，而上午7點正式通車後，附近部落周邊也湧入大量車潮，南橫公路瞬間變成大型停車場。從最新影片畫面中更可以看見，放眼望去都是滿滿的重機騎士，騎士多到幾乎淹沒整片道路，僅能在本來寬度就不大的道路中，勉強擠出一點縫隙供對向來車通過，儘管如此辛苦，但很多騎士還開心喊：「頭香就是爽！」

▲重機騎士擠爆南橫公路。（圖／翻攝自重機Line群組）



台20線高雄梅山口至台東向陽44公里路段，2009年自八八風災後中斷至今，已超過13個年頭無法繼續行駛。如今南橫公路經過13年的搶修，在5月1日上午7點起有條件開放通車，終於可以從天池進入台東，讓不少民眾想起那片記憶中的美景，深恐晚了就無法進去重溫年輕時的回憶，加上遇上連續假期，湧入的車流瞬間塞爆南橫公路。

▲▼南橫公路開通首日塞爆。（圖／翻攝自各Line重機群組）



從最新的影片中可以看見，南橫公路1日上午7點正式全線通車後，不少為一睹失落13年的南橫公路美景的民眾變瞬間擠爆南橫公路，放眼望去密密麻麻一片，全是騎士人頭和車輛，周邊道路更是幾乎完全被塞滿，找不到一絲空隙；而在某段南橫公路中的畫面，更可以直接看到騎士幾乎已經將整段道路塞滿，人潮多到看不見盡頭，原本就不寬廣的道路，更是僅能勉強留出一條縫隙給對向來車經過。

▲重機騎士擠爆南橫公路，整條道路僅剩一條小縫隙勉強能讓對向來車通過。（圖／翻攝自各Line重機群組）



南橫公路有條件開通，台東縣關山警察分局呼籲用路人注意管制事項，每週除二、四不開放通行，其餘5天均上午7時至下午2時開放通行，但大型遊覽車、貨車禁止進入。

公路總局也提醒，進入管制路段內之人員及車輛，於開放進入時段以外時間擅自進入，或於開放時段未經梅山口管制站、向陽管制站登記擅入者，除責令其立即駛離管制路段外，將依法舉發開罰。於管制路段之禁止臨時停車（紅色邊線）處任意停車、臨時停車或人員下車逗留，依法舉發開罰，不可逾時逗留。