南投+76！阿嬤傳染全家5口　3歲孫女發燒2天極低Ct值曝

▲南投今新增本土個案76例。（圖／南投縣衛生局提供）

記者白珈陽、高堂堯／南投報導

南投縣政府今日公布確診人數76 例，其中外縣市15例已轉外縣市衛生局，縣內確診個案共計61例，依據感染來源分類:以家庭感染17例、職場感染8例、校園感染9例、朋友感染2例，25例尚在疫調中。

衛生局表示，今日確診個案中有1家5人確診，該家庭成員第1個通報個案為3歲女童，未達新冠疫苗接種年齡，4月28日出現咳嗽、流鼻水，4月28日至4月29日反覆發燒，4月29日至診所就醫，昨至醫院採檢PCR陽性，CT值11.7。經衛生局疫調匡列密切接觸者名單時，發現本案家庭感染來源，阿嬤才是全家最早有症狀，但因阿嬤自認為是一般感冒症狀，所以自行購買成藥，後因孫女確診才自行快篩陽性。

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衛生局指出，該名阿嬤4月24日曾至埔里鎮拜拜，4月26日因喉嚨痛自行購買成藥，4月28日有感冒症狀至診所就醫，4月30日因孫女確診，快篩陽性，至醫院採檢PCR陽性，CT值14。本案匡列密切接觸者家人3名，經PCR採檢也是陽性通報確診。

衛生局長陳南松表示，縣內居家照護有158人，為防範居家照護的民眾輕症轉為重症的，尤為老人、小孩、孕婦都是高風險個案，其病程變化迅速，常見病症為缺氧，容易演變成重症個案，提醒民眾注意自己的症狀的變化（如有胸痛胸悶、呼吸喘、皮膚冰冷變青紫色、發燒高於39度、血氧濃度低於94%等症狀），另外，申請居家照護或隔離者尤為有慢性心血管疾病者、高血壓、糖尿病等要特別注意自身健康狀況。

▲衛生局表示，有上述症狀請盡速就醫。（圖／南投縣衛生局提供）

今日新增確診依鄉鎮別：南投市9例、草屯鎮11例、埔里鎮13例、竹山鎮8例、名間鄉9例、鹿谷鄉1例、中寮鄉3例、國姓鄉1例、水里鄉2例、信義鄉3例、仁愛鄉1例。



