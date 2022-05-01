台鐵產工提安全改革等6訴求「希望蔡總統聽聽基層鐵路人心聲」

▲台鐵產工在今天五一勞動節走上街頭呼籲政府重視基層聲音。（圖／台灣鐵路產業工會提供）



文／中央社

台鐵產工在今天五一勞動節走上街頭呼籲政府重視基層聲音，同意包含安全改革、待遇提升、同工同酬、勞動條件、永續經營、產業民主等6項訴求，讓旅客和員工都有安全回家的路。

今天是五一勞動節，台灣鐵路產業工會及聲援團體近百人午後在中正紀念堂旁舉辦「安全改革基層參與 總統請聽路員心聲」記者會，希望總統蔡英文聽見基層鐵路人的心聲，不要再有下一個受害者，台鐵需要徹底民主轉型，重視基層聲音，旅客及員工都需要安全回家的路。

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台鐵產工理事劉仲書指出，現在台鐵號稱已經完成的SMS系統，不僅沒有第一線基層的參與，更僅流於形式、徒增書面資料，未從根本解決未現代化安全標準的問題。

劉仲書說，台鐵對外宣稱安全改革都是進行式、是末梢神經沒有打通，意思是規章制度沒問題，「有問題的都是第一線的員工」；但缺人、缺料的情況下，基層有苦難言，沒有與基層溝通的制度，就會有更高的風險面對職安的危險。

台鐵產工理事長王傑表示，政府不了解工會訴求，以為反對改革、反對公司化，說「勞工是心中最軟的一塊」，「總統有聽到基層心聲嗎」。

王傑指出，現在交通部的台鐵改革以公司化為主，甚至說明會都說盈利之後再投注安全，不僅盈利畫大餅，設置條例更是未與工會協商，就先射箭再畫靶，這樣強硬的方式正顯現台鐵官僚迂腐。

王傑強調，如果要落實安全、安定、轉型的承諾，就應該同意產工6項調解訴求，包含安全改革、待遇提升、同工同酬、勞動條件、永續經營、產業民主，讓旅客及鐵路員工快樂出門、平安回家。

王傑對於五一休假造成國人不便感到抱歉，但如果這次的對不起，可以換來不用再為下一次更慘痛的犧牲而道歉，這才是身為台鐵人，想和大家一起安全抵達的未來。

記者會最後由與會者向鐵路事故罹難者獻上白玫瑰，並徙步由中正紀念堂走向凱達格蘭大道，參與下午「五一行動聯盟」集會活動。