快訊／拿不到居隔單引民怨　侯友宜指關鍵在這：動用多少人力幫助都不大

記者杜冠霖／新北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增16,936例本土個案，其中新北5810例最多，因確診數不斷增加、行政流程卡關，也讓民眾拿不到居隔通知單，新北市長侯友宜表示，其實流程都卡在trace系統，每天6萬多個人的量要處理，這些居隔通知單都要經過trace系統，但系統常常當機，動用多大人力幫助都不大，因此每天的居隔單都會延遲。

對於基層工作量，侯友宜表示，不管是新增5810人、居隔列管37681人、居家照護執行中18468人，三者加起來61959人，這些都是第一線的公衛體系、行政夥伴、醫療體系需要處理的工作量，新北市現階段要承受6萬多人的服務，「新北市願意承擔，新北市的目標很清楚，就是中重症，要確保醫療量能。」

對於民眾遲遲拿不到居隔單，侯友宜指出，其實流程都卡在trace系統，每天6萬多個人的量要處理，這些居隔通知單都要經過trace系統，但系統常常當機，因此電子居隔單都會延遲發出，動用多大人力幫助都不大，因此每天的居隔單都會延遲。

侯友宜坦言，市民朋友抱怨最多的，就是為什麼延遲發出電子居隔單、行政流程為什麼會慢，trace系統是一個最重要的關鍵，當然還有很多行政流程的問題，這也是我們一直呼籲中央要快速做好轉換，很多沒有必要的行政流程要盡快轉換，尤其要確保醫療量能，「但trace系統到現在兩個多禮拜都還沒解決，其他問題也可以想像。」

侯友宜呼籲，居隔轉型勢在必行，所有公衛體系應該回頭過來做好居家照護，市民朋友在前端從被動被管理，變成主動居隔管理，才能保全公衛醫療量能，期待中央能夠核准，讓新北先實施。

▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

