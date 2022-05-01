全國居隔人數剩2萬？　侯友宜：光新北就3萬多人、不清楚這數字怎麼來

記者杜冠霖／新北報導

行政院長蘇貞昌1日至指揮中心聽取報告，指揮中心在報告中指出，「3+4」隔離新制大幅降低隔離人數，目前2萬1836人管理中。對此，新北市長侯友宜表示，目前新北市居隔人數就有37681人，「院長講全國2萬，光新北市這個數目都比全國高，院長的2萬多不知道是上面提供的還是怎麼樣，我不清楚。」

指揮中心在會中向蘇貞昌表示，目前實施3+4隔離新制後，大幅降低了隔離人數，截至4/28為止，居家隔離累積人數45萬4,928人，但是解除隔離已有43萬3,092人，管理中僅有2萬1,836人。

蘇貞昌表示，因應這波疫情，99.7%均為無症狀與輕症，政府持續放寬防疫措施，在醫療量能能得到維持、中重症能夠受到充分照顧下，降低對民眾生活的影響，上（4）月26日實施3+4居家隔離新制後，隔離人數已降低至現今的兩萬多人，大幅減輕衍生的社會成本，也讓更多人能免於受疫情干擾、正常生活，也可以持續檢討防疫策略，為第一線的醫療人員和行政人員減壓。

對於蘇貞昌的說法，侯友宜指出，新北市的居隔人數只有3+4當天大幅減少，但後來人數又繼續爬升，目前就新北市就有37681人，「院長講全國2萬，光新北市這個數目都比全國高，院長的2萬多不知道是上面提供的還是怎麼樣，我不清楚。」

基層工作量部分，侯友宜表示，新北市1日新增5810人、居隔列管37681人、居家照護執行中18468人，三者加起來61959人，這些都是第一線的公衛體系、行政夥伴、醫療體系需要處理的工作量，新北市現階段要承受6萬多人的服務，「新北市願意承擔，新北市的目標很清楚，就是中重症，要確保醫療量能。」

▼新北市居家隔離人數。（圖／新北市府提供）

