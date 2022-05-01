LIVE／新北單日增5810例　侯友宜最新說明

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增16,936例本土個案，其中新北5810例最多，其次為台北4134例、桃園2784例、台中816例和基隆792例等。新北市長侯友宜15時將召開疫情記者會，說明防疫最新進度。

▲指揮中心5／1公布確診個案、分布縣市。（圖／指揮中心提供）

今日本土個案分佈為台北市4134例、新北市5810例、桃園市2784例、台中市816例、台南市321例、高雄市436例、基隆市792例、新竹縣191例、新竹市157例、苗栗縣83例、彰化縣221例、南投縣76例、雲林縣147例、嘉義縣46例、嘉義市33例、屏東縣185例、宜蘭縣314例、花蓮縣275例、台東縣75例、澎湖縣19例、金門縣18例、連江縣3例。

而針對本土疫情持續飆升，指揮官陳時中昨日也坦言，目前疫情尚未抵達巔峰，未來確診數量還是會持續增加，最重要的應是簡化疫調、輕重症分流、即時分配藥物、接種疫苗四件事。

另外，快篩實名制已在4/28上路，在全國近5000家健保特約藥局、偏鄉衛生所等販售，民眾只要拿健保卡就能到藥局買一組5入500元（每劑100元）的快篩試劑。購買方式以身分證字號尾數單雙號進行分流，單號為星期一、三、五，雙號是星期二、四、六，週日則開放全民購買。