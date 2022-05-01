▲苗栗縣今日新增確診83人。（圖／苗栗縣政府提供，下同）



記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣今(5月1日)新增新冠肺炎本土確診83人，其中男性43位、女性40位，年齡分布1歲以下-86歲，12歲以下5人、多數為青壯年。昨(4月30日) 大千、重光、李綜合及竹南大厝里篩檢站共採檢371人，其中16人陽性，其他陰性，陽性率4.3%。

因應疫情升溫，民眾篩檢需求大增，今（5月1日）持續開設採檢站，時間地點：竹南鎮大厝里活動中心與重光醫院停車場採檢站，時間為上午8點至中午12點、下午1點至晚上5點；另大千醫院、苑裡李綜合醫院及通霄光田急診室旁，時間為下午4點至晚上8點，呼籲居家快篩陽性之民眾或有染疫疑慮的民眾前往PCR篩檢。

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▲今日新增年齡以青壯年為主，分布在15個鄉鎮市，個案分析內容如附圖。

徐耀昌縣長表示，因應疫情發展，為即時蒐集確診民眾與其密切接觸者資訊，簡化衛生單位疫調作業流程，自今(5月1日)啟動確診個案自主回報疫調系統，民眾採檢PCR陽性後，將針對民眾採檢時所留存手機號碼發送簡訊，所以採檢時留下的聯絡資訊務必要正確且要能暢通。

為避免民眾誤會是詐騙，簡訊顯示門號會是「0911-514588」，簡訊內容為「您為COVID-19確診個案，請前往自主回報系統網站並核對個人資料後，主動回報密切接觸者資料，並通知您工作或就學的聯絡窗口，謝謝您。」，簡訊內容最後會有以bbs開頭的網址，透過簡訊連結後就可進入系統填報資料，系統會要求填寫身分證或居留證後六碼驗證之後填報送出，請鄉親務必留意及配合。

衛生局統計苗栗縣第一階段目前可收治之專責病房為122床，因應疫情持續升溫，提前擴增專責病房至148床。本年度近一個月占床率為36%。請縣民安心，未來視疫情需要，將責成縣內應變醫院再持續開設專責病床。目前確診者絕大多數為輕症與無症狀，安排採居家照護，若有醫療需求時可以用視訊診療；視訊診療時仍要準備健保卡，提供醫師拍照確認身分，健保卡沒有照片則要出示身分證。

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