快訊／高雄+434！台南、屏東爆營區群聚　再公布15極樂足跡

▲高雄市長陳其邁召開防疫記者會，說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市1日新增434例本土個案，市長陳其邁召開記者會，說明最新疫況。今日外縣市旅遊史37例，特定娛樂場所有6例，密切接觸者324例(同住親友165例、餐飲娛樂68例、職場環境84例、高風險區域7例)，居隔期間陰轉陽個案有66例，新案疫調中有1例。

市長陳其邁表示，特定娛樂場所維持在個位數，顯示風險控制在範圍內；密切接觸者部分，確診最多還是在校園和職場環境。整體來看，高雄高風險還是在外縣市旅遊史與職場、校園。

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外縣市旅遊史部分有37例，台北、新北、基隆、宜蘭都有分布，中部相對少一點；較多的是台南與屏東，台南7例有部分與營區有關，屏東13例中有8例和枋寮營區群聚相關，加上昨天9例，共計已17人染疫。

陳其邁指出，全國採檢陽性率平均9.63%，高雄是3.6%，採檢對象大多是有呼吸道症況或匡列接觸者。

衛生局今也公布足跡熱點，包含浮花男館、朱紅酒室、新樂園會館、私生活酒吧、林園樂複合式KTV釣蝦場及小女人小吃部等6家娛樂場所，屬性上都是屬於疫調人員例行監測地點。

此外，包含餐飲娛樂、高風險場域等9場所也有足跡，其中教會活動有2例確診個案，特別要注意的是三民區「帕狄尼諾義大利廚房」、三民區「瑪祺漢堡」、前鎮區「韓石食堂林森店」，這3家餐廳有工作人員確診，提醒近期用餐民眾要特別留意。

▼高雄今日公布15處足跡，其中6家娛樂場所為衛生局例行監測地點。（圖／高雄市政府）