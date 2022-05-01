校長做滿8年不落跑？3位政大校長候選人「回應曝光」

▲政大校長候選人座談會，包括三位候選人蔡維奇（左一）、李蔡彥（左二）、連賢明（右一）皆出席。（圖／摘自「我在指南」臉書直播）

記者許敏溶／台北報導

鄭瑞城、吳思華等兩位政治大學前校長皆在任期未滿前即入閣擔任教育部長，今（1日）下午舉行的政大校長候選人座談會上，與會者詢問三位候選人若當選，是否會中途落跑入閣？而包括李蔡彥、連賢明、蔡維奇等三位候選人皆承諾做滿8年，卸任前不會入閣。

政大現任校長郭明政在去年宣布不續任，政大也後來也啟動新校長遴選作業，這次共有6人參加校長遴選，並在4月15日針對校長候選人行使同意權，投票結果共有資科系教授李蔡彥、財政系教授連賢明、企管系教授蔡維奇通過同意權門檻。

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▲政大在4月中旬有3位校長候選人通過同意權門檻，新校長預計5/13出爐。（圖／政大提供）

根據政大遴選程序，三人將對校長遴委會進行治校理念進行說明與詢答，預計5月13日由遴委會選出一名人選，再報請教育部核定聘任，而為了讓外界更了解這3明後選人，一群政大校友今天下午在政大校長之家舉辦「當過去遇見未來—過去的學生遇見未來的校長」沙龍座談。

與會的政大校友提問，過去有不少政大校長被延攬入閣擔任教育部長，包括鄭瑞城、吳思華等人，連政大校友曾志朗也曾擔任教育部長，詢問三位候選人若當選政大校長，是否會做滿8年。

▲政大校友今天舉辦政大候選人座談會。（圖／摘自「我在指南」臉書直播）

李蔡彥回答說，這是很好問題，曾在公部門任職，熟悉高教發展，會把退休前最後時光都貢獻給政大，言下之意就是會做滿八年；連賢明則說，過去十年都在全力推動國際化，預期當選就是做好這件事，沒想到之後要再做什麼，會做滿八年；蔡維奇則說，以年齡而言，就是希望爭取作兩任校長，而政大有很好師資人才，若有人被延攬入閣，個人是樂觀其成。

此外，校友詢問，校長若從企業角度來看就是CEO，詢問三位候選人對於政大的願景與核心境爭力為何？李蔡彥首先表示，大學使命在培育人才，以及人才是否為社會所用，政大競爭力在於優秀師生與校友、有多元價值等方面，要優化人社領域產品，訓練人才為社會所用。

連賢明則認為，CEO要提昇公司長期價值，希望將政大變成一個更有價值大學，政大要做訓練一流人才與世界人才，成為社會的良心、國家的大樑，也要影響國家著政策；蔡維奇表示，政大也要被定位為世界一流大學，做好在地關懷與國際連結，這要靠培育學術專業人才，政大在民主選舉、原住民領域、金融科技等領域，是重要諮詢對象，應當努力發展，並鼓勵學生國際移動。