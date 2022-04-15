3名政大校長候選人過同意權門檻　新校長預計5／13出爐

▲政大6名校長參選人，今天有3人通過同意權門檻，新校長預計5/13出爐。（圖／政大提供）

記者許敏溶／台北報導

政治大學校長遴選委員會今天（15日）公布校長候選人行使同意權投票結果，6名候選人當中，共有李蔡彥、連賢明、蔡維奇等3位教授通過出席投票人數40%的同意權門檻，三人將對校長遴委會進行治校理念進行說明與詢答，預計5月13日由遴委會選出一名人選，再報請教育部核定聘任。

政大現任校長郭明政在去年宣布不續任，政大也後來也啟動新校長遴選作業，這次共有6人參加校長遴選，包括公行系教授江明修、資科系教授李蔡彥、財政系教授林其昂、財政系教授連賢明、社會系教授黃厚銘、企管系教授蔡維奇。

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▲政大6名校長參選人，今天有3人通過同意權門檻，新校長預計5/13出爐。（圖／政大提供）

政大從本週三（13日）上午9時到今天（15日）下午1時，在政大行政大樓2樓室內大廳，針對6位校長候選人行使同意權投票，並在今天下午原地進行開票作業，最後共有李蔡彥教授、連賢明教授及蔡維奇教授等3人，通過出席投票人數40%的同意權門檻。

政大指出，這次共有845名投票權人，其中專任教研人員719人、行政人員代表42人、學生代表84人，共有715人參與本次投票，投票率為84.62%，候選人得票數統計達出席投票人數40%同意時就算通過，不再繼續計票。

政大表示，後續將由政大校長遴選委員會，邀請三名獲通過同意票門檻的校長候選人，針對其治校理念進行說明與詢答後，在5月13日由遴委會選出一名人選，再報請教育部核定聘任。