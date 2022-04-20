政大再傳2學生確診　同樓層住宿生暫停實體課程3天

▲政大再傳出2名學生確診。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

校園確診連環爆，政治大學繼上週四（14日）傳出一名碩士生確診，昨（19日）再傳出兩名學生確診，政大指出，兩生都已隔離治療，其中A生為住宿生，B生為外語學院外籍生，在校外租房子，另A生同寢室室友昨快篩均為陰性，並移到單獨寢室進行自主健康監測，同樓層其他寢室同學將進行自主監測並暫停實體課程3天。

本土疫情升溫，校園確診個案頻傳，政大上週四才傳出一名碩士生確診，昨晚政大在網站公告有2名學生確診，其中A生就讀於社科院，為自強六舍住宿生，前天（18日）下午因喉嚨不適就醫PCR陽性確診；B生則是外語學院外籍生，前天身體不適經快篩為陽性，經1922安排PCR採檢後確診，目前兩位學生都已經依照防疫規定進行隔離治療，校方並持續與學生保持聯繫。

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政大指出，事件發生後，政大身心健康中心已先進行緊急疫調足跡，而B生目前在校外賃居，非校內住宿生，另校方則通知A生同寢室室友先行快篩均為陰性，現已移到單獨寢室進行自主健康監測，並將名單提供給衛生局，由衛生局判定是否須匡列為居家隔離，而同樓層其他寢室學生，將進行自主監測並暫停實體課程3天，校方昨晚也請廠商緊急針對該生寢室及同棟宿舍的公共區域進行消毒。

▲▼政大昨天傳出兩位學生確診，昨晚進行清消。（圖／政大提供）

除上述針對宿舍區域的消毒與處置外，政大表示，校方也根據據學生提供資料，聯絡其他相關接觸者，並通知其分別進行自主健康監測，經調查知悉，該生校內接觸地點包括教室、體育館暨其他公共處所，校方也將展開大區域的環境清潔消毒。