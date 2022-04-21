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達魯瑪克部落鞦韆祭　魯凱族人5層樓高空擺盪令人驚奇

▲本集《部落抓風味》來到台東最大的魯凱族部落，感受傳統山林智慧。（影／ETtoday）

▲▼部落抓風味,送愛到部落,東森公益,政大,原民會,魯凱族,台東,達魯瑪克部落。（圖／翻攝自影片）

▲達魯瑪克部落整合山林資源，點綠成金。（圖／翻攝自影片，下同）

記者張惠媛／綜合報導

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台灣擁有絕美自然景觀，而花東一帶的山林景致，更是連外國人都讚嘆，這一集的《部落抓風味》由主持人小艾和西餐主廚小曼，一起帶著觀眾來到台東最大的魯凱族部落－達魯瑪克部落，拜訪多位在地職人與文化達人，看見達魯瑪克在傳承魯凱族文化的不遺餘力，也跟著走入山林，感受山林療癒的力量，當然不能錯過品嚐在地美食！也從達魯瑪克整合山林資源的力量，讓人一步一步體會「林下經濟」。

▲▼部落抓風味,送愛到部落,東森公益,政大,原民會,魯凱族,台東,達魯瑪克部落。（圖／翻攝自影片）

想要欣賞台灣壯麗的山海景觀，第一個想到的必訪之地絕對是花東，位於利嘉溪旁的達魯瑪克部落，是魯凱族人的部落，這裡有一大片香椿田，由於採有機友善耕種，所以可以看見田地裡面還有許多雜草，而帶著環境保護的責任，和祖先傳承下來的智慧，這裡還有魚菜共生的規劃。香椿整株可食，達人也透露撇步：「要做料理的，像是香椿炒蛋，就要採嫩葉，一般需要曬乾使用的，就採老葉。」香椿屬喬木，木頭還可以製成家具。而由於魯凱族農作方式採混耕，所以還有種植迷迭香、薄荷、芳香萬壽菊等，達人說，採混耕的這些植物，會因為彼此影響而產生不一樣的香氣，是達魯瑪克特有的風土滋味。

跟著族人走入山林，來到與林務局合作的區域，這裡有許多部落的民俗植物，天然的土地條件，植物現摘就能入手，達人也分享，族人如果受傷，只要採摘植物敷在傷患處，就能有效緩解，是超在地的「山林療癒」，初次體驗山林療癒的小艾，也大感驚奇，在叢林穿梭，食衣住行都是智慧結晶。

部落文化達人李張力元，回來部落已經15年，對於回來的原因，他說不上來，但當他回來後，發現部落的老人家都喊他的族語名字，原本聽不太懂的他，開始認真了解自己的家名、家族，擁有了歸屬感之餘，更有了強烈的使命感，現在他已經是家族第三代，在部落帶著年輕人一起認識自己的文化，守護耆老的智慧，「站在部落文化的角度，你就會被賦予責任，自然會去做這些事情。」李張力元說道。

▲▼部落抓風味,送愛到部落,東森公益,政大,原民會,魯凱族,台東,達魯瑪克部落。（圖／翻攝自影片）

▲▼部落抓風味,送愛到部落,東森公益,政大,原民會,魯凱族,台東,達魯瑪克部落。（圖／翻攝自影片）

每年七月，達魯瑪克都會舉辦豐收祭，其中的鞦韆儀式更是令人大開眼界，要採集刺竹，然後靠著族人們互相協助的力量，將竹子搭建起來，從採集過程到架設，都需要大家合力，也要仰賴耆老的山林智慧，由長竹搭起約5層樓高的鞦韆，看著族人在高空擺盪，不由得敬佩：「這就是魯凱族人的勇士精神！」而族人也跟小艾分享：「文化的傳承是參與，參與過程會跟自己對話、思考，讓部落青年或是族人找回價值。」

李張力元的妻子田淑華，也在部落學校裡教導孩子的民族文化，不僅帶著他們用月桃葉製作abay，還會帶著小朋友唱歌、學族語，對於跟部落孩子們的相處，她也感觸很深：「雖然有很多小朋友會不好意思開口，但你會看到他們很認真對待自己的語言，一但他們用族語回應的時候，就會覺得很感動。

▲▼部落抓風味,送愛到部落,東森公益,政大,原民會,魯凱族,台東,達魯瑪克部落。（圖／翻攝自影片）

這次來到達魯瑪克部落，了解山林資源和部落文化整合的重要性，更看見族人們利用智慧讓林下經濟持續發展、點綠成金，想要了解更多達魯瑪克部落的山林智慧，敬請鎖定本週六（4/23）晚上九點ETtoday、週日（4/24）原民台及華視，由東森集團攜手國立政治大學和原民會，一同製作的優質原住民文化紀錄節目《部落抓風味》，一起體驗山林療癒和傳統魯凱族文化的魅力。

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