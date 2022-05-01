　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

兒童疫苗明起開打！「輝瑞or莫德納」QA一次看　2狀況不宜接種

▲▼公費流感疫苗首批開打。（圖／記者徐斌慎攝）

▲兒童將可施打輝瑞及莫德納疫苗。（示意圖）

記者楊晏琳／整理報導

兒童施打莫德納，高雄市、桃園市等縣市預計5/2起開始接種，台北市則規劃5/5開打。不過，因副作用問題，加上後續將迎來第一批兒童劑型輝瑞疫苗，令不少家長十分猶豫；指揮中心指揮官陳時中也認為，莫德納意願書「可能會有抽單潮」。兩者該如何選擇？《東森新媒體ETtoday》也整理出輝瑞及莫德納疫苗的QA比較，一解民眾疑惑。

Q1：兒童疫苗安全嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

A1：目前核准使用於兒童與青少年之COVID-19疫苗僅有mRNA疫苗，包括莫德納與輝瑞兩種廠牌。根據臨床試驗顯示，核准用於兒童（5至11歲）和青少年（12至17歲）的疫苗是安全的，唯兒童在接種疫苗後可能會出現輕微的副作用，但這些副作用通常會在48小時內消退。

接種後最常見的不良事件為注射部位疼痛(80～90%)、頭痛(30～50%)和疲勞(30～60%)。嚴重副作用如心肌炎、心包膜炎則非常罕見，機率小於萬分之一。

Q2：兒童新冠疫苗劑量多少？需間隔多久？

A2：

莫德納

用量為施打兩劑，每劑0.25毫升（含50微克的mRNA，為成人劑量的一半）。兩劑施打間隔28天。不過指揮中心也指出，衡量接種間隔拉長可能有助於疫苗免疫力提升，與降低罕見心肌炎/心包膜炎發生風險，建議6至17歲兒童及青少年2劑接種間隔以12週為原則。

輝瑞

用量為接種兩劑，每劑0.2毫升（含10微克的mRNA），至少間隔21天，不過，由於專家認為應該拉長間距，食藥署決議，沿用莫德納專家會議建議，2劑基礎劑間隔12週。

▲▼莫德納,輝瑞。（圖／路透）

▲兒童施打莫德納及輝瑞疫苗的劑量不同。（圖／路透）

Q3：兒童施打疫苗後，常見不良反應有哪些？

A3：

莫德納

食藥署指出，在6至11歲兒童的臨床試驗中，受試者最常見的不良反應為注射部位疼痛、疲勞、頭痛、肌痛、畏寒、噁心/嘔吐、腋窩腫脹/壓痛、發燒、注射部位紅斑、注射部位腫脹和關節痛，與成年人試驗結果相近。

台大公衛學院醫師許辰陽則指出，根據歐洲藥品管理局（EMA）最新資料顯示，大部分以輕微局部不良反應為主，如注射部位疼痛、紅腫；有8成的人有輕微全身性不良反應，「但報告裡面並沒有提到有心肌炎及心包膜炎的發生。」

輝瑞

許辰陽指出，施打輝瑞疫苗後的不良反應，和莫德納一樣，絕大部分都以注射部位不適為主，少數有發紅、腫脹、搔癢狀況；全身性不良反應則有發燒、疲勞、腹痛、肌肉痠痛等。

數據也顯示，800萬名兒童在接種輝瑞疫苗後，有4249名兒童通報產生不良反應，4129件非嚴重、100件嚴重，其中又有11名兒童發生心肌炎，不過目前已有7位康復、4位治療中。許辰陽表示，換算下來，心肌炎發生率每10萬人中僅0.1375人，極為罕見，且大部分都可得到良好照顧。

Q4：輝瑞、莫德納哪個好？

A4：前台大感染科醫師林氏璧認為，莫德納與輝瑞劑量有別，兩者成效無法相互套用。以美國的施打狀況為例，兒童打輝瑞的劑量僅成人的1/3，自然不良反應少，在美國施打後發生心肌炎機率遠低於青少年。

他指出，莫德納效果理論上應較好，但劑量太高，導致不良反應也高。且兒童通過輝瑞較久，證實其安全性及有效性的資料也累積較多，但莫德納部分，多半國家才剛通過，還沒有大量安全性和有效性的資料，「因此BNT在兒童觀察到的心肌炎發生率低，不能直接用在莫德納上。」

台大兒童醫院院長黃立民說明，莫德納兒童疫苗雖然臨床資料不多，但不代表風險高，他還是建議家長帶小孩去打。他指出，歐盟已批准莫德納疫苗可使用在6～11歲的兒童，就具有公信力，雖然有些人擔憂，但只能說「莫德納用在兒童身上臨床資料不多，不代表風險高。」

感染科醫師李韋辛則表示，過去成人研究，莫德納和BNT成果類似；如果小朋友是高危險群（如免疫不全、容易接觸新冠病毒的環境），雖然目前美國是以BNT為主，但仍然建議施打莫德納，而莫德納施打於5～11歲小孩，歐洲和加拿大目前都已經通過，暫時未聽到嚴重副作用。

美國CDC也發現，有打疫苗的孩子症狀較快緩解，顯示預防重症還是有一定程度的效果。因此李韋辛認為，不該是以「為了不感染而打疫苗」來思考，而是「如果感染，有沒有辦法承擔重症風險」來思考。若孩子免疫力較差，或為高風險族群，那就別管疫苗廠牌，該打還是要打。

▲▼新冠肺炎疫苗,疫苗接種站,AZ疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情,緩打潮,疫苗覆蓋率,追加劑。（圖／記者李毓康攝）

▲醫師對兒童疫苗施打問題各有不同意見。（圖／記者李毓康攝）

Q5：輝瑞和莫德納可以混打嗎？

A5：混打部分，指揮中心發言人莊人祥表示，先前專家會議尚未討論，將於下一次ACIP會議提出進行決議。

Q6：我先前已預約好莫德納，想放棄改輝瑞可以嗎？

A6：陳時中表示，疫苗是自由選擇，更改當然沒有問題。「調查完畢，家長覺得要再思考．就把同意書先收回去就好，等下一波BNT調查再同意來打就可以了。」預期兒童莫德納可能會有抽單潮，陳時中呼籲家長平心靜氣，做出「對自己小朋友最好的選擇。」

Q7：接種後有什麼需要注意的事項？

A7：根據中華民國護理師護士公會全國聯合會指出，兒童注射後可如常活動，必要時，家長可使用症狀緩解藥物如解熱、鎮痛藥物等，注射部位腫脹則可局部冰敷。

特別提醒，若兒童接種後出現下列徵象，應盡速就醫診治：

1. 持續發燒超過48小時，活力變差。

2. 常見疫苗副作用如頭痛、發冷等，幾天後仍未消失。

3. 嚴重過敏反應症狀，如呼吸困難、氣喘、面部或喉嚨腫脹、眩暈、心跳加速、虛脫、全身紅疹等。

4. 疑似心肌炎或心包膜炎症狀，如胸痛、胸口壓迫感或不適、心悸、暈厥、呼吸急促、運動耐受不良，如走幾步路就會喘、沒有力氣爬樓梯等。

▲▼發燒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲孩童接種疫苗後若持續發燒48小時，則應就醫。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

Q8：哪些人不適合接種疫苗？

A8：正在發燒、對疫苗成分有嚴重過敏反應者，都不建議施打疫苗。另外，指揮中間建議，有潛在慢性疾病的兒童仍應接種COVID-19疫苗，因他們的疾病狀況可能會增加患重病的風險。

接種前請諮詢診治此潛在慢性疾病的醫師，以便了解特定的健康狀況是否會增加嚴重COVID-19的風險。

Q9：哪些人更應接種疫苗？

A9：林口長庚兒童感染科醫師謝育嘉受訪時指出，世界各國包含美國、加拿大、歐盟、日本、香港、韓國陸續於去年底、今年初核准5至11歲兒童接種新冠疫苗，具有高風險如「肥胖」、「慢性肺病」、「先天性心臟病」以及患有「神經系統疾病或癲癇症」的兒童或家中有免疫缺損的兒童更要優先考慮接種。

Q10：孩子正在服用其他藥物，是否可以接種疫苗？

A10：大多數情況下，正在接受藥物治療的兒童，應在接種疫苗前後繼續進行常規治療，不應在接種疫苗前後停止服藥。但在幾種情況下，可能會建議延遲接種疫苗：

若注射部位出血或瘀傷的風險很高，可能會建議服用抗凝血劑的人延遲接種疫苗；病況穩定者則可接種疫苗。

此外，接受免疫抑制劑治療（包括化療）者感染COVID-19後嚴重度較高，因此接種COVID-19疫苗是很重要的。患者於治療週期中可能有某時間點，會對疫苗產生更好的免疫反應。或在某些情況下，可能會暫停一劑免疫抑制劑，以最大限度地提高對疫苗的免疫反應，故應與醫生討論接種疫苗的最佳時機。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►在家也要裝可愛！草莓睡衣誰能抗拒

ET快訊
3天破3.8萬例　專家籲快做3件事：很多人不當一回事
鄭伊健消失9年「變身房地產CEO」近況曝光！　身價6億驚人資
今起全台連下3天！越晚越冷明探16℃　水氣最多時間曝
台北7年級網友驚「我確診了」給2大建議　5天痛苦病程曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小孩確診「併發嚴重哮吼」插管　醫提醒出現4症狀快送醫

家中兒童明天到底打不打疫苗？　高醫院長這樣建議

3天破3.8萬例　專家籲快做3件事：很多人不當一回事

統測第二天碰上台鐵51不加班　最後提醒看這裡

兒童疫苗明起開打！「輝瑞or莫德納」QA一次看　2狀況不宜接種

台中市府、議會餐敘群聚　共3局長、2議員等8人確診

今起全台連下3天！越晚越冷明探16℃　水氣最多時間曝

防疫從吃開始！　美女醫曝「8大成分」攝取增強抗疫能力

台鐵今停駛！全台只開18班區間車　「類火車」疏運懶人包出爐

吉卜力開會3小時起跳！高畑勲生前維持「這姿勢」撐全場　秘辛揭露

安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了

膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

手沾泡沫打工讀生眼睛　經理與警聊天：時代不一樣

日本小老鼠鑽進販賣機　狂露萌萌臉網笑：29塊？

移工不爽掃地投訴廖老大　翹腳靜看台人掃15分鐘

福原愛遭爆懷孕..近照「驚見雙下巴」　宣布減肥！網笑虧：跟著劉畊宏

Rain戀金泰希10年「吃飯時最美」　李孝利超羨慕：你真的愛她

前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈

小孩確診「併發嚴重哮吼」插管　醫提醒出現4症狀快送醫

家中兒童明天到底打不打疫苗？　高醫院長這樣建議

3天破3.8萬例　專家籲快做3件事：很多人不當一回事

統測第二天碰上台鐵51不加班　最後提醒看這裡

兒童疫苗明起開打！「輝瑞or莫德納」QA一次看　2狀況不宜接種

台中市府、議會餐敘群聚　共3局長、2議員等8人確診

今起全台連下3天！越晚越冷明探16℃　水氣最多時間曝

防疫從吃開始！　美女醫曝「8大成分」攝取增強抗疫能力

台鐵今停駛！全台只開18班區間車　「類火車」疏運懶人包出爐

吉卜力開會3小時起跳！高畑勲生前維持「這姿勢」撐全場　秘辛揭露

基隆女居隔亡過頭七　同居男友怒批「輕忽重症」2度到院未收治

宋文華3A出賽4場防禦率1.50　被下放至教士高階1A

BL劇男神閃婚大6歲寫真女星！「深V爆胸婚紗照」遭酸：沒替老公想

省錢用200元機油「被友酸車很可憐」他問有差？網：選對品牌就好

小孩確診「併發嚴重哮吼」插管　醫提醒出現4症狀快送醫

全聯林森店抬價7千萬賣　幕後房東竟是條通知名燒肉店家族

安樂前夕先離世　18歲瑪爾濟斯替主人解脫「決定生死壓力」

俄羅斯宣布退出國際太空站！　報復各國經濟制裁

家中兒童明天到底打不打疫苗？　高醫院長這樣建議

鄭伊健消失9年「變身房地產CEO」近況曝光！　身價6億驚人資產被挖

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

生活熱門新聞

男嬰燒39度　媽排隊1小時看兒斷氣

醫院氣氛變了！美女醫警示7大症狀

雨神等不及！16°C冷空氣全台濕涼

癌細胞包住食道口　手術成功仍過世

7年級網友驚「我確診了」　給2大建議

台中20處高風險熱點：3所大學、World Gym

3天破3.8萬例　專家籲快做3件事：很多人不當一回事

「全台確診地圖曝光」新北破3萬人染疫！

古早味冰50元吃到撐　萬人跪求地點

真的有「類火車」！　網一看酸爆

領帶騎士滑進店27秒買1包菸　女驚呆

居隔、自主防疫、健康管理　一圖秒懂

確診自主回報疫調今上線　教你怎麼填

即／高雄16處熱點足跡曝　會館酒吧、KTV、夢時代

更多熱門

相關新聞

居隔、自主防疫、健康管理　一圖秒懂

居隔、自主防疫、健康管理　一圖秒懂

中央流行疫情指揮中心公布30日確診病例，一口氣突破來到15149例，同時為了舒緩醫療量能的負載，同時還有新型冠狀病毒Omicron的輕症化，所以防疫措施調整為三個階段，分別是居家隔離、自主防疫以及自主健康管理，不過這三種有何不同，一張表來告訴你。

兒童疫苗後天開打！「選莫德納or輝瑞」QA一次看

兒童疫苗後天開打！「選莫德納or輝瑞」QA一次看

6歲孩「特殊症狀曝」PCR確診！醫：快讓孩打疫苗

6歲孩「特殊症狀曝」PCR確診！醫：快讓孩打疫苗

兒童新冠疫苗打不打？兒科醫「1張圖」教你選

兒童新冠疫苗打不打？兒科醫「1張圖」教你選

輝瑞Paxlovid口服藥無法預防感染

輝瑞Paxlovid口服藥無法預防感染

關鍵字：

兒童疫苗莫德納輝瑞BNT副作用心肌炎

讀者迴響

熱門新聞

男嬰燒39度　媽排隊1小時看兒斷氣

醫院氣氛變了！美女醫警示7大症狀

連千毅「他們也要檢討」鳳梨春風發文

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

特斯拉哭喊「死得好冤」　女嚇壞

小胸女星突曬爆乳照　老公崩潰

連千毅直播道歉了：個性比較衝動

雨神等不及！16°C冷空氣全台濕涼

癌細胞包住食道口　手術成功仍過世

7年級網友驚「我確診了」　給2大建議

她隔離擔心愛犬暴食　監視超心疼

高雄警拋五體投地照　曝連千毅刑期

全家去迪士尼　人妻一看秒抓尪出軌

繳11年房貸「房卻是別人的」房東哭

妻子浴室戰2男性愛片流出　老公怒告真相更驚人

更多

最夯影音

更多
安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了

安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了
膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

手沾泡沫打工讀生眼睛　經理與警聊天：時代不一樣

手沾泡沫打工讀生眼睛　經理與警聊天：時代不一樣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面