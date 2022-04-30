快訊／金門爆增18例刷紀錄！足跡：六合餐廳、立榮航班

記者許宥孺、林名揚／金門報導

金門縣30日新增18例本土個案，創下單日確診個案紀錄。縣府指出，目前共收治39名確診者，另匡列213人居家隔離，疫調持續進行中。足跡部分公布2處，分別是六合餐廳和立榮航空B78807航班。

▲金門縣長楊鎮浯召開記者會說明。（圖／記者林名揚翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

縣府指出，今日確診指標性案例，第一案(K55-K64)為家庭與職場群聚個案，已匡列居家隔離人數97人；第二案(K52、K53)為旅行團夫妻確診，已匡列2人；第三例(K65)為陽宅群聚案延伸案例。

昨(29)日仍有來金團體旅客確診，縣府第一時間以「是否為密切接觸者」，以及實際疫調需求，來作為匡列的依據與標準，同時考量金門醫療量能有限，並避免排擠防疫旅館的量能與鄉親就醫的權益，除確診者與匡列密切接觸者外，經縣府協調與溝通後，其餘未經匡列的同行旅客PCR採檢均為陰性，即協調地區旅行業者，在30日上午協助旅客返回台灣，以確保民眾安全。

▲部立金門醫院採檢站人潮暴增。（圖／記者林名揚翻攝）

縣府表示，因近日有學童陸續確診，衛生局同一時間即啟動，並通知同班級同學與相關接觸者前往部立金門醫院進行篩檢，採檢量能大增，等待人潮較多，縣府已指派服務團隊到場協助並提供服務，讓現場採檢作業有序的進行。

考量該篩檢站為部立金門醫院設置，縣府也針對近日採檢狀況，協調金門醫院配合現場採檢人潮，優化整體動線及等候環境，以舒緩家長焦慮的等待情緒，也特別感謝學童家長們的體諒與配合，以及李應文議員與金湖國小老師到場協助。