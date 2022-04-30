政論節目模擬「核彈炸歐洲」只要200秒　親俄政客嗆：英國瞬間消失

記者吳美依／綜合報導

俄國政論節目「60分鐘」28日播出內容引發爭議，節目模擬核彈發射後，擊中英國、德國及法國只需花費200秒左右。極右翼民族主義政黨「祖國黨」（Rodina）主席、議員朱拉夫列夫（Aleksey Zhuravlyov）表示，「只要一枚薩爾馬特飛彈（Sarmat missile），不列顛群島就不復存在了。」

《每日郵報》報導，「60分鐘」是俄國收視率最高的節目之一，根據模擬地圖，若俄羅斯在瀕臨波羅的海、位於立陶宛及波蘭之間的海港城市加里寧格勒州（Kaliningrad）發射核彈，可以在106秒內抵達柏林、200秒內抵達巴黎、202秒抵達倫敦。

▲俄國政論節目模擬對歐洲發射核彈。（圖／翻攝自YouTube／ClickHeart TV 2）

主持人們指出，英國也有核武，如果莫斯科真的發動核戰，沒人能夠倖存。但是，朱拉夫列夫堅稱自己是認真的，「他們（西方）能力有限。他們說能夠把導彈擊落，我們拭目以待吧。」他也譴責英國對烏克蘭的支持，「他們還指控我們是國家恐怖主義。」

英國國防部長華萊士（Ben Wallace）28日警告，俄羅斯總統普丁可能在5月9日勝利日宣布「與世界上的納粹交戰，必須大規模動員俄羅斯人民。」他強調沒有獲得任何相關資訊，但若此事成真，絲毫不會感到驚訝。

前北約秘書長謝里夫（Richard Sherriff）也於30日表示，俄國可能加大力道處理烏克蘭問題，並且向人民堅稱這是正確作法，西方必須做好準備、應對最糟情況，也就是和俄羅斯開戰的可能性，才「最有可能阻止普丁，因為最終普丁仍會尊重武力。」

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