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俄政論節目嗨聊「進攻全歐洲」　親俄名嘴嗆核戰：全世界化為塵土

記者吳美依／綜合外電報導

俄國政論節目「與索洛維約夫晚上有約」10日撥出內容引發關注，一名來賓表示，俄羅斯軍事行動不應止步於烏克蘭邊境，而要繼續往前推進。主持人、知名親政府人士索洛維約夫（Vladimir Solovyov）不僅贊同，還引用2000年軍事電影「退伍」（Demobbed）台詞，暗示可能發動核戰，「我們一定會發動攻擊，而且不只一次，全世界都會化為塵土。」

▲▼俄國政論節目討論進攻全歐洲。（圖／翻攝自YouTube／Euromaidan Press）

▲來賓認為，如果俄國在烏克蘭邊境止步，打從一開始就沒必要發起行動。（圖／翻攝自YouTube／Euromaidan Press）

來賓表示，俄國「不能半途而廢」，如果把烏西邊境、與波蘭接壤的城市利沃夫「留給別人」，那麼打從一開始就沒必要展開行動。他說，西方國家「將意識到烏克蘭邊境一點都不重要，如果他們不按照我們的條件簽署投降協議，我們可以繼續往前推進。」

▲▼俄國政論節目討論進攻全歐洲。（圖／翻攝自YouTube／Euromaidan Press）

▲主持人索洛維約夫引用電影台詞，暗示核戰可能性。（圖／翻攝自YouTube／Euromaidan Press）

主持人索洛維約夫也說，「考慮到這些制裁，誰說我們必須在烏克蘭邊境停下來？」他暗示，莫斯科如今有了更遠大的目標，因此「投降協議」不須再要求基輔承認烏東2個人民共和國的主權，或者克里米亞屬於俄羅斯，因為西方國家「對我們而言什麼都不是。」

58歲的索洛維約夫被歐盟視為克里姆林宮的「宣傳者」而被制裁，他在義大利2棟價值800萬歐元的別墅已被當局扣押。

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