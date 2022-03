俄政論節目嗨聊「進攻全歐洲」　親俄名嘴嗆核戰：全世界化為塵土

記者吳美依/綜合外電報導

俄國政論節目「與索洛維約夫晚上有約」10日撥出內容引發關注,一名來賓表示,俄羅斯軍事行動不應止步於烏克蘭邊境,而要繼續往前推進。主持人、知名親政府人士索洛維約夫(Vladimir Solovyov)不僅贊同,還引用2000年軍事電影「退伍」(Demobbed)台詞,暗示可能發動核戰,「我們一定會發動攻擊,而且不只一次,全世界都會化為塵土。」

▲來賓認為,如果俄國在烏克蘭邊境止步,打從一開始就沒必要發起行動。(圖/翻攝自YouTube/Euromaidan Press)



來賓表示,俄國「不能半途而廢」,如果把烏西邊境、與波蘭接壤的城市利沃夫「留給別人」,那麼打從一開始就沒必要展開行動。他說,西方國家「將意識到烏克蘭邊境一點都不重要,如果他們不按照我們的條件簽署投降協議,我們可以繼續往前推進。」

▲主持人索洛維約夫引用電影台詞,暗示核戰可能性。(圖/翻攝自YouTube/Euromaidan Press)



主持人索洛維約夫也說,「考慮到這些制裁,誰說我們必須在烏克蘭邊境停下來?」他暗示,莫斯科如今有了更遠大的目標,因此「投降協議」不須再要求基輔承認烏東2個人民共和國的主權,或者克里米亞屬於俄羅斯,因為西方國家「對我們而言什麼都不是。」

58歲的索洛維約夫被歐盟視為克里姆林宮的「宣傳者」而被制裁,他在義大利2棟價值800萬歐元的別墅已被當局扣押。

Russian propagandists are discussing plans to take over all of #Europe. 'We shouldn't stop in #Ukraine, we should move on.'



Brave Ukrainians hold back #Russia's offensive, but #NATO countries must be prepared for Russia's plans to take over all of Europe. pic.twitter.com/nDOXzhPBlB